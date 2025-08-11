logo
Srbija ponovo blista na Svjetskom prvenstvu: Veliko slavlje "orlića" u Egiptu - na korak od četvrtfinala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srbija je pobijedila Island, naredni protivnik "orlića" biće Saudijska Arabija

Mladi rukometaši Srbije pobijedili Island na Svjetskom prvenstvu Izvor: Screenshot/YouTube/@IHFcompetitions

Srbija je pobijedila Island 29:28 (17:14) U neizvjesnoj završnici srpski tim je slavio, a ovim trijumfom "orlići" su stigli na korak do četvrtfinala Svjetskog prvenstva. Naredni meč igraće u utorak od 18.30 sa Saudijskom Arabijom. 

Oba tima su dobro startovala u ovoj utakmici, Island je prvi došao do prednosti. Možda se činilo da rival igra bolje, ali su "orlići" uspjeli da konsoliduju redove i serijom golova nametnu ritam. Već do 12. minuta Srbija je imala prednost 6:3 i nastavilo se u istom ritmu u kojem je naš tim uvijek bio korak ispred.

Međutim, pauza na poluvremenu bolje je prijala rivalu. Srpski tim jeste dobro otvorio i period poslije pauze, poveo je 19:15, ali je uslijedio pad u igri. Tako je srpski tim u posljednjih sedam minuta ušao samo sa golom prednosti. Island je imao i priliku za izjednačenje, ali Srbija je uspjela da sačuva minimalnu prednost i upiše pobjedu.

Srbija je izgubila od Španije u prethodnom meču, ali to nije demoralisalo "orliće", uspjeli su da zabilježe važnu pobjedu i sada čekaju ishod ostalih mečeva u grupi. U slučaju da ostanu drugi na tabeli, direktno će se plasirati u plej-of.

Srbija: Zekić, Perić, Jokić 3, Simić 2, Stanković 7, Popović, Arsić, Tot Meljkuti, Draško 4, Pavlović 1, Stankov 6, Cenić 5, Brkić, Milošević, Mrđan, Čavić.

Island: Sigurdarson, Sindrason 3, Gunarson, Balvinson, Montoro, Erlingson, Atlatson, Hemison 7, Hjartjarson 7, Gudmunskon 4, Fanarson 1, Titson 4, Berginson 2, Adalson, Gudmunson, Torbjardson.

Tagovi

orlići Rukomet Svjetsko prvenstvo

Komentari 0

