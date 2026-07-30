Roguljić i Savić nakon 3:3 u Moldaviji: Pokazali smo kvalitet i karakter poslije 2:0 za Petrokub

Prvotimci Borca kratko su odjavili večerašnji meč u Kišinjevu, poslije kojeg su se igrači u crveno-plavim dresovima našli u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Borac je ovog četvrtka remizirao u Moldaviji sa ekipom Petrokuba rezultatom 3:3 i plasirao se u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Loše su djelovali igrači Vinka Marinovića u prvom poluvremenu, nakon kojeg je bilo 2:0 za aktuelnog prvaka Moldavije. Ipak, u nastavku su se probudili igrači u crveno-plavim dresovima i izvojevali remi, a prvi je odbranu tima iz Hinčeštija matirao Stefan Savić u 50. minutu.

"Danas nije krenulo kako treba. Gubili smo 2:0, ali skupili smo se na poluvremenu, pokazali karakter, došli do 3:3 i izborili prolaz dalje", kratak je bio Savić nakon meča.

Treći pogodak Banjalučana u ovom susretu bio je djelo Ante Roguljića, koji je poentirao u 78. minutu za konačan rezultat.

"Svakako da je od samog starta utakmica bila komplikovana. Kao što sam rekao i u Banjaluci, svaka utakmica je prila za sebe i bez obzira što je bilo 3:0, vidjeli smo kako se stvari brzo okrenu kako ne treba. Kvalitet imamo, vratili smo se i na kraju 3:3, bez poraza idemo u Banjaluku i u sljedeće kolo", rekao je ofanzivac rođen u Splitu, koji se među strijelce upisao i u prvom meču, igranom prošlog četvrtka u Banjaluci.

Borac će u trećoj rundi odmjeriti snage sa bjeloruskim ML Vitebskom ili crnogorskom Sutjeskom, a mečevi ove faze takmičenja igraju se 6. i 13. avgusta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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