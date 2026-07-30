Panatinaikos je doveo Silvena Fransiska za 3,5 miliona evra po sezoni, čime je dodatno ojačao tim za napad na titulu Evrolige.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia / SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Panatinaikos je iskoristio raspad sistema u Asvelu i "prevaru" Tonija Parkera. Obećani budžet od 59 miliona ne postoji, samim tim ni novac potreban za jednog od najboljih evropskih plejmejkera Silvena Fransiska, a "zeleni" iz Atine su očas posla našli novac da ga plate.

Željko Obradović dobio je tako drim-tim za napad na desetu titulu Evrolige, a da bi Fransisko došao u Atinu bilo je potrebno još jednom "razbiti" kasu ovog ljeta. I to je sa zadovoljstvom uradio gazda kluba Dimitris Janakopulos.

Koliku je platu dobio Silven Fransisko? Ne mnogo manju od one u Asvelu, tako da će ga Panatinaikos plaćati 3.500.000 evra po sezoni. Ugovor je potpisan na tri sezone, što će reći da će zaraditi 10,5 miliona evra za to vrijeme. Takođe, Panatinaikos će platiti milion evra Asvelu, tako da će francuski klub čak i zaraditi od Silvena Fransiska.

Inače, Silven Fransisko je prošle sezone u dresu Žalgirisa prosječno bilježio 16,5 poena, 6,5 asistencija i 2,9 skokova, uz odličnih 39 odsto uspješnosti u šutu za tri poena.

Koga je još dobio Željko Obradović?

Vidi opis Žoc i PAO troše nemilice, ne misle na sutra: Otkrivena plata Silvena Fransiska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ovog ljeta je Panatinaikos odlučio da se rastane sa Erginom Atamanom i doveo je Željka Obradovića, najtrofejnijeg evropskog trenera, a zajedno sa njim stigla su i vrlo interesantna pojačanja. Odrekao se Osmana, Grigonisa, Farida, Šortsa, Samodurova i Tolijopulosa, a dobio je drim-tim.

Uz pomenutog Fransiska stigli su Badiju, Bonga, Jabusele i Fal, a ostali su svi nosioci.

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