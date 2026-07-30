logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan prošao dalje, Ilić otkrio šta ga je brinulo: "Ušli smo uplašeno"

Partizan prošao dalje, Ilić otkrio šta ga je brinulo: "Ušli smo uplašeno"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Saša Ilić iznio je utiske poslije pobjede crno-bijelih u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Saša Ilić o utakmici UNA Štrasen Partizan Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Partizan je pobijedio UNA Štrasen i u prvom i u drugom meču kvalifikacija za Ligu konferencije. Poslije susreta i obezbijeđenog plasmana u treće kolo trener Saša Ilić iznio je utiske o meču. Iako njegov tim nije izgledao sjajno kao u Beogradu, riješio je da najprije pohvali ekipu.

"Najprije da čestitam igračima - bitna pobeda za nas, za naše samopouzdanje. Sigurno je problem... Ušli smo uplašeno u prvo poluvreme. U drugom poluvremenu je to izgledalo bolje. Najbitnija stvar je što smo pobijedili utakmicu i idemo dalje", kratko je rekao Saša Ilić u razgovoru za Arenu sport.

Partizan je imao i grupu od oko 300 navijača u Luksemburgu, pa su crno-bijeli igrali uz atmosferu kao na domaćem terenu. Poslije susreta igrači Parnog valjka prišli su Grobarima i sa njima proslavili pobjedu.

Partizan je trijumfom u Luksemburgu zakazao duel sa Tobolom iz Kazahstana, nakon što je od UNA Štrasena u prvom meču bio bolji 4:0, a u drugom 1:0.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal Konferencijska liga treneri Saša Ilić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC