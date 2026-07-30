Partizan prošao dalje, Ilić otkrio šta ga je brinulo: "Ušli smo uplašeno"

Trener Partizana Saša Ilić iznio je utiske poslije pobjede crno-bijelih u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Partizan je pobijedio UNA Štrasen i u prvom i u drugom meču kvalifikacija za Ligu konferencije. Poslije susreta i obezbijeđenog plasmana u treće kolo trener Saša Ilić iznio je utiske o meču. Iako njegov tim nije izgledao sjajno kao u Beogradu, riješio je da najprije pohvali ekipu.

"Najprije da čestitam igračima - bitna pobeda za nas, za naše samopouzdanje. Sigurno je problem... Ušli smo uplašeno u prvo poluvreme. U drugom poluvremenu je to izgledalo bolje. Najbitnija stvar je što smo pobijedili utakmicu i idemo dalje", kratko je rekao Saša Ilić u razgovoru za Arenu sport.

Partizan je imao i grupu od oko 300 navijača u Luksemburgu, pa su crno-bijeli igrali uz atmosferu kao na domaćem terenu. Poslije susreta igrači Parnog valjka prišli su Grobarima i sa njima proslavili pobjedu.

Partizan je trijumfom u Luksemburgu zakazao duel sa Tobolom iz Kazahstana, nakon što je od UNA Štrasena u prvom meču bio bolji 4:0, a u drugom 1:0.

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