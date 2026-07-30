Nije bilo lijepo, ali se piše pobjeda: Kostić riješio Partizanovu muku u Luksemburgu

Partizan je pobijedio UNA Štrasen i plasirao se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Partizan je pobijedio UNA Štrasen u Luksemburgu sa 1:0 (ukupno 5:0). Crno-bijeli se nisu proslavili, očekivalo se da će na krilima trijumfa iz Beograda zablistati i na gostovanju, ali smo vidjeli sasvim drugačiji Parni valjak. Uspavan, trom, bez mnogo prilika da zatrese mrežu rivala. Na kraju, heroj meča bio je Bogdan Kostić, koji je u 48. minutu donio pobjedu i "overu" za treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije.