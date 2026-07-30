FK Partizan kažnjen je zabranom prisustva navijača na jednoj utakmici, dok je Demba Sek suspendovan na dva meča.

Izvor: MN PRESS

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je FK Partizan zabranom prisustva navijača na jednoj prvenstvenoj utakmici na gostujućem terenu zbog dešavanja u uvodnom kolu Superlige Srbije. Crno-bijeli su remizirali sa Zemunom 2:2, a pristalice crno-bijelih su napravile niz incidenata.

Istom mjerom je kažnjen i FK Radnički 1923 iz Kragujevca. Kako se navodi u saopštenju, sankcije su izrečene zbog neprimjerenog ponašanja njihovih pristalica na otvaranju nove takmičarske sezone, na utakmicama Novi Pazar - Radnički 1923 i Zemun - Partizan.

Vidi opis Partizan kažnjen, Demba Sek suspendovan: FSS neumoljiv na startu sezone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 15 / 15 AD

Gostujuća publika je na pomenutim susretima koristila pirotehnička sredstva u prekomjernim količinama od kojih je većina baklji, topovskih udara, petardi i dimnih bombi završilo na samom terenu za igru, dok su Kragujevčani ubacivali baklje i na dio tribina gdje su bili stacionirani navijači Novog Pazara.

Istovremeno, fudbaleri Zemuna Novak Petrušić i Partizana Demba Sek, kažnjeni su sa po dvije utakmice zabrane igranja. Zemunac zbog učinjenog ozbiljnog prekršaja na meču sa IMT-om, a igrač "crno-bijelih" zbog nasilnog ponašanja i odgurivanja protivničkog igrača rukom u predjelu lica.