Partizan jednog od najtalentovanijih poslao u Novi Pazar

FK Partizan je odlučio da Dimitrije Janković igra na pozajmici u Novom Pazaru, kako bi stekao više iskustva u Superligi.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan odlučio je da Dimitrije Janković ove sezone igra na pozajmici u Novom Pazaru, nakon što ovog ljeta nije ubijedio trenera crno-bijelih Sašu Ilića da može da napravi razliku u prvom timu.

Iako se Partizan u posljednje vrijeme odlučio da pruži šansu igračima iz svoje škole - i mnogi su "iskočili" u mandatu Srđana Blagojevića poput Ugrešića, Dragojevića, Kostića i drugih - Dimitrije Janković će na drugi način pokušati da privuče pažnju svog trenera.

Na poziv Strahinje Pandurovića pojačao je Novopazarce, baš kao prošle sezone Zoran Alilović, koji je ostavio tamo dobar utisak, pa se potom vratio u Humsku da se bori za minute.

Dimitrije Janković je iz Niša i ima 20 godina. Prošle sezone je nastupao na dvojnoj registraciji za Teleoptik, gdje je doprinio plasmanu u Prvu ligu Srbije, a za prvi tim crno-bijelih je odigrao 16 utakmica. Ovo mu je sada prilika da skuplja minute u Superligi i možda se ponovo izbori za šansu u Humskoj.

Inače, Dimitrije Janković se najbolje snalazi na mjestu centralnog veznog, ali može da igra i ofanzivnije.