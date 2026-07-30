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Ovo je bio tim iz snova: Na današnji dan Jugoslavija osvojila jedino olimpijsko zlato u košarci

Ovo je bio tim iz snova: Na današnji dan Jugoslavija osvojila jedino olimpijsko zlato u košarci

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Jugoslavije je 1980. postala šampion Igara u Moskvi, što je ujedno prvo i posljednje zlato u košarci na ovom takmičenju.

Prije 46 godina Jugoslavija osvojila olimpijsko zlato u košarci Izvor: Screenshot/YouTube/@mitarz/@MilanDjokicSoko

Na današnji dan, 30. jula 1980, košarkaška reprezentacija Jugoslavije ispisala je jednu od najsvjetlijih stranica svoje istorije. U finalu Olimpijskih igara u Moskvi savladala je Italiju rezultatom 86:77 i osvojila jedino olimpijsko zlato u muškoj konkurenciji, dok je treće mjesto zauzeo Sovjetski Savez.

Ekipa koju je sa klupe predvodio legendarni Ranko Žeravica tokom čitavog turnira pokazala je izuzetnu dominaciju. Jugoslavija je završila takmičenje bez ijednog poraza, sa svih osam pobjeda, potvrdivši status jedne od najboljih reprezentacija svijeta u tom periodu.

U finalnom susretu protiv Italije najefikasniji je bio Dragan Kićanović sa 22 poena, Mirza Delibašić dodao je 20, dok je Dražen Dalipagić utakmicu završio sa 18 poena. Taj trio predvodio je Jugoslaviju do istorijskog uspjeha koji ni više od četiri decenije kasnije nije ponovljen kada je riječ o olimpijskom zlatu.

Zlatnu generaciju činili su:

  • Ratko Radovanović
  • Dragan Kićanović
  • Dražen Dalipagić
  • Branko Skroče
  • Željko Jerkov
  • Rajko Žižić
  • Andro Knego
  • Mihovil Nakić
  • Zoran Slavnić
  • Mirza Delibašić
  • Krešimir Ćosić
  • Duje Krstulović

Selektor ovog tima bio je Ranko Žeravica. Njihov trijumf u Moskvi ostao je upisan kao jedan od najvećih uspjeha jugoslovenske košarke i jedan od najznačajnijih trenutaka u istoriji olimpijskog sporta na ovim prostorima.

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Tagovi

Jugoslavija košarka Olimpijske igre

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