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"Da preskočimo tu prepreku": Saša Ilić poveo Partizan u Luksemburg

"Da preskočimo tu prepreku": Saša Ilić poveo Partizan u Luksemburg

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ekspedicija FK Partizan otputovala je u Luksemburg na revanš protiv UNA Štrasena. Crno-bijeli imaju prednost 4:0 iz prvog meča.

Saša Ilić pred utakmicu UNA Štrasen Partizan Izvor: YouTube/FK Partizan

Ekspedicija FK Partizan otputovala je jutros u Luksemburg gdje će u četvrtak od 20.15 igrati revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv ekipe UNA Štrasen. Crno-bijeli imaju velikih 4:0 iz prvog meča, tako da bi meč u Luksemburgu trebalo da bude samo formalnost.

"Imamo odličan rezultat iz Beograda, tako da... S druge strane moramo da idemo na pobjedu. Malo više odgovornosti, discipline, kao što je bilo u finišu protiv Mačve i sve će biti ako treba. Mi u Luksemburg idemo da pobijedimo. Igraju na domaćem terenu, pokazali su i kvalitet, hajde da preskočimo ovu prepreku i razmišljaćemo o narednom protivniku. Navijači su nam podrška i biće i ubuduće", rekao je Saša Ilić.

Na put su pošli: Marko Milošević, Miloš Krunić, Tarik Banjić, Milan Roganović, Matija Ninić, Stefan Milić, Stefan Mitrović, Vojin Marinković, Nikola Simić, Vukašin Đurđević, Nvulu Samson, Stefan Petrović, Aleks Zeković, Zoran Alilović, Dušan Makević, Milan Aleksić, Bogdan Kostić, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Ibrahim Zubairu, Nemanja Trifunović, Šaka Traore, Marko Lekić i Erik Kojzek.

Prema planu, ekipa Partizana u Luksemburg treba da stigne oko 14.00 časova, u 18.30 je zakazana konferencija za medije trenera Saše Ilića, a u 19.00 će ekipa odraditi posljednji trening pred sutrašnji meč.

Podsjetimo, ako Partizan prođe dalje ide na pobjednika duela Panevežis (Letonija) - Tobol (Kazahstan). U prvom meču bilo je 1:1.

Pogledajte

00:34
Partizan - Una Štrasen
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

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Tagovi

FK Partizan fudbal UNA Štrasen Konferencijska liga Saša Ilić

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