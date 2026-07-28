Sudijski ekspert odgovorio Partizanu za Dembu Seka: "Ovo je nasilno ponašanje"

Sudijski ekspert Zdravko Jokić analizirao je crveni karton Dembe Seka, ističući da je njegovo ponašanje nasilno i da Partizan teško može očekivati poništenje kazne.
FK Partizan najavio je da će uložiti žalbu na crveni karton Dembe Seka, koji je isključen u samoj završnici utakmice u Šapcu, međutim sudijski ekspert Zdravko Jokić unaprijed već ističe da nemaju mnogo čemu da se nadaju. U analizi suđenja sa utakmice Mačva - Partizan (1:3) stao je na stranu arbitra Lazara Lukića.
"Dosta nervozna utakmica. Došlo je do ove situacije kada je napadač Partizana (Demba Sek, prim. aut.) praktično uhvatio za lice protivnika i oko vrata je stavio ruku. Nije stezao, ali je stavio ruku", rekao je Jokić za TV Arena Sport.
"Najnovije instrukcije, ako igrač rukom gura igrača u lice - to je kazna. Sa druge strane, Pejović je trebalo da dobije karton za simuliranje. On kao da je dobio kroše u lice. Ruka je stavljena oko vrata, ali po instrukcijama UEFA, ovo se tretira kao nasilno ponašanje", dodao je sudijski ekspert.
Ovo sve govori da Partizan teško može da očekuje da crveni karton bude poništen, međutim vidjećemo šta kažu nadležni organi FSS.
I Mačva neopravdano ljutaIzvor: MN PRESS
U Mačvi su pak bili ljuti zbog toga što je Partizan postigao gol dok su Šapčani imali dva igrača manje na terenu. Zbog novog pravila - gdje se odugovlačenje kod izlaska iz igre kažnjava zabranom ulaska na minut - Partizan je uspio da postigne gol za 2:1 preko Seka, što je naljutilo trenera domaćeg tima Nemanju Glušicu.
"Broji se od momenta kada se podiže tabla. Tada je bilo 85:37. Igrač je izašao u 86:10. Ovdje se radilo o 33 sekunde. Igrač ima deset sekundi da izađe. Igrači nisu dovoljno pripremljeni za ovo", zaključio je Jokić.
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(MONDO)