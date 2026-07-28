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Sudijski ekspert odgovorio Partizanu za Dembu Seka: "Ovo je nasilno ponašanje"

Sudijski ekspert odgovorio Partizanu za Dembu Seka: "Ovo je nasilno ponašanje"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Sudijski ekspert Zdravko Jokić analizirao je crveni karton Dembe Seka, ističući da je njegovo ponašanje nasilno i da Partizan teško može očekivati poništenje kazne.

da li ce partizan uspjeti da ponisti crveni karton Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

FK Partizan najavio je da će uložiti žalbu na crveni karton Dembe Seka, koji je isključen u samoj završnici utakmice u Šapcu, međutim sudijski ekspert Zdravko Jokić unaprijed već ističe da nemaju mnogo čemu da se nadaju. U analizi suđenja sa utakmice Mačva - Partizan (1:3) stao je na stranu arbitra Lazara Lukića.

"Dosta nervozna utakmica. Došlo je do ove situacije kada je napadač Partizana (Demba Sek, prim. aut.) praktično uhvatio za lice protivnika i oko vrata je stavio ruku. Nije stezao, ali je stavio ruku", rekao je Jokić za TV Arena Sport.

"Najnovije instrukcije, ako igrač rukom gura igrača u lice - to je kazna. Sa druge strane, Pejović je trebalo da dobije karton za simuliranje. On kao da je dobio kroše u lice. Ruka je stavljena oko vrata, ali po instrukcijama UEFA, ovo se tretira kao nasilno ponašanje", dodao je sudijski ekspert.

Mačva - Partizan 1:3
Izvor: TV Arena sport

Ovo sve govori da Partizan teško može da očekuje da crveni karton bude poništen, međutim vidjećemo šta kažu nadležni organi FSS.

I Mačva neopravdano ljuta

Izvor: MN PRESS

U Mačvi su pak bili ljuti zbog toga što je Partizan postigao gol dok su Šapčani imali dva igrača manje na terenu. Zbog novog pravila - gdje se odugovlačenje kod izlaska iz igre kažnjava zabranom ulaska na minut - Partizan je uspio da postigne gol za 2:1 preko Seka, što je naljutilo trenera domaćeg tima Nemanju Glušicu.

"Broji se od momenta kada se podiže tabla. Tada je bilo 85:37. Igrač je izašao u 86:10. Ovdje se radilo o 33 sekunde. Igrač ima deset sekundi da izađe. Igrači nisu dovoljno pripremljeni za ovo", zaključio je Jokić.

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Fudbaleri UNA Štrasen šokirano gledaju Grobare: Neverovatna scena na kraju utakmice Partizana
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

FK Partizan Demba Sek

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