Italija se vraća u prošlost: "Azure" preuzima jedan od dvojice bivših selektora

Paolo Maldini se nadao da će uvesti potpuno drugačiji pristup klupi Italije, ali se umjesto toga sve pretvorilo u stari poznati duel između Roberta Manćinija i Antonija Kontea, što je klasično vraćanje u prošlost.

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Najnoviji skandal se desio samo četiri dana nakon konferencije za novinare na kojoj su predstavili ambiciozan projekat za budućnost italijanskog fudbala, a 16 dana nakon što su imenovani, Paolo Maldini i Leonardo podnijeli su ostavke na pozicije tehničkog direktora i specijalnog savjetnika.

Ciljali su visoko - prvo su kontaktirali Karla Anćelotija, pa Pepa Gvardiolu, ali su poslije njihovog odbijanja odabrali Andreu Pirla.

Međutim, preuzimanje "azura" je blokirano zbog protesta nakon njegove uloge globalnog brend ambasadora ruske kladioničarske kompanije "Fonbet".

Korak napred, nazad dva

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Prema pisanju italijanskih medija, situacija je sada tačno ista kao što je bila prije Maldinijevog dolaska. To znači da predsednik Fudbalskog saveza Italije Đovani Malago favorizuje povratak Manćinija, dok klubovi Serije A navodno vrše pritisak na njega da izabere Kontea.

Obojica su već sjedili na klupi "azura" - Konte je bio selektor dvije godine (2014-2016), dok je Manćini osvojio EURO 2020 prije nego što je iznenada podnio ostavku u ljeto 2023.

Sada su obojica bez ugovora - Konte je sporazumno raskinuo saradnju sa Napolijem poslije dvije godine, a Manćini je napustio Al-Sad nakon kratkog mandata kao selektor Saudijske Arabije.

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Malago je uvjeravao da je stvorio poziciju tehničkog direktora upravo da izbor selektora Italije ne bi zavisio samo od predsjednika Saveza. Izgleda da je došlo do nesporazuma između njih oko toga koliku realnu moć bi tehnički direktor zapravo imao.

Predsjednik Saveza je na to aludirao i tokom konferencije za novinare prije samo četiri dana.

"Moj prethodnik u Savezu je preuzeo odgovornost za izbor novog selektora Italije, ali sam ja više volio da okrenem stvari naglavačke i izaberem nekoga ko će nadgledati ne samo nacionalni tim, već cijeli sistem akademija. Ključno je da se sve potpuno dijeli, tako da oni neće raditi ništa sa čim se ja ne slažem, i obrnuto".

Kada nije postignut dogovor o tome kako dalje nakon Pirlove kontroverze, Maldini i Leonardo su odlučili da napuste funkcije.

(MONDO)