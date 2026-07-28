Uznemirujući snimak: Brazilka šutira protivnicu u glavu, izbacuju je iz sporta na pet godina

Lara do Nasimento Kosta izazvala je skandal na futsal utakmici napadom na protivnice, što je dovelo do ozbiljnih posljedica i zabrane nastupa.

Izvor: Twitter/TF_Assembly/Screenshot

Na amaterskoj utakmici futsala u Brazilu, igračica Lara do Nasimento Kosta fizički je napala dvije igračice protivničkog tima i zgrozila je čitavu planetu.

Nakon jednog prekršaja, njena protivnica je pala na pod, a Lara do Nasimento Kosta ju je dvaput udarila nogom u glavu, a zatim je šakom u lice udarila i drugu igračicu koja je pokušala da se umiješa. Cijeli napad trajao je pet sekundi. Napadnuta igračica, Ana Žulija Alenkar, nakon incidenta je prevezena u bolnicu.

Pred vama je snimak, ali napominjemo da je uznemirujući i nije za svakoga:

Brazilian futsal player Lara Do Nascimento Costa slide tackled Anna Julia Alencar and in a rush of adrenaline and emotion went ahead to kick her opponent twice in the head as she writhed in pain on the floor.



The aftermath has seen her banned from the sport for 5 years while her… — The Football Assembly ⚽️ (@TF_Assembly)July 27, 2026



Sve se inače dogodilo u sportskom centru na periferiji Fortaleze, glavnog grada savezne države Sijara. Igrala se utakmica ženskog prvenstva opštine Euzebio između ekipe napadačice, As Rezenjas, i kluba Prožeto RDJ Esport Feminino. U trenutku incidenta, koji se dogodio na početku drugog poluvremena, ekipa As Rezenjas gubila je sa 1:0. Utakmica je prekinuta odmah nakon incidenta.

Nakon disciplinskog saslušanja odlučeno je da se Lari do Nasimento Kosti izrekne petogodišnja zabrana nastupa na svim takmičenjima u organizaciji Sportske lige Euzebio. Zbog incidenta je sankcionisana i njena ekipa.

Na kraju moguće da će protiv nje biti podnesena i krivična prijava.

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(MONDO)