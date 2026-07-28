logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uznemirujući snimak: Brazilka šutira protivnicu u glavu, izbacuju je iz sporta na pet godina

Uznemirujući snimak: Brazilka šutira protivnicu u glavu, izbacuju je iz sporta na pet godina

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Lara do Nasimento Kosta izazvala je skandal na futsal utakmici napadom na protivnice, što je dovelo do ozbiljnih posljedica i zabrane nastupa.

incident na futsal utakmici u brazilu Izvor: Twitter/TF_Assembly/Screenshot

Na amaterskoj utakmici futsala u Brazilu, igračica Lara do Nasimento Kosta fizički je napala dvije igračice protivničkog tima i zgrozila je čitavu planetu.

Nakon jednog prekršaja, njena protivnica je pala na pod, a Lara do Nasimento Kosta ju je dvaput udarila nogom u glavu, a zatim je šakom u lice udarila i drugu igračicu koja je pokušala da se umiješa. Cijeli napad trajao je pet sekundi. Napadnuta igračica, Ana Žulija Alenkar, nakon incidenta je prevezena u bolnicu. 

Pred vama je snimak, ali napominjemo da je uznemirujući i nije za svakoga:


Sve se inače dogodilo u sportskom centru na periferiji Fortaleze, glavnog grada savezne države Sijara. Igrala se utakmica ženskog prvenstva opštine Euzebio između ekipe napadačice, As Rezenjas, i kluba Prožeto RDJ Esport Feminino. U trenutku incidenta, koji se dogodio na početku drugog poluvremena, ekipa As Rezenjas gubila je sa 1:0. Utakmica je prekinuta odmah nakon incidenta.

Nakon disciplinskog saslušanja odlučeno je da se Lari do Nasimento Kosti izrekne petogodišnja zabrana nastupa na svim takmičenjima u organizaciji Sportske lige Euzebio. Zbog incidenta je sankcionisana i njena ekipa.

Na kraju moguće da će protiv nje biti podnesena i krivična prijava.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:08:44
Priča za medalju: Savo Milošević
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

futsal Brazil

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC