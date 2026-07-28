Uznemirujući snimak: Brazilka šutira protivnicu u glavu, izbacuju je iz sporta na pet godina

Lara do Nasimento Kosta izazvala je skandal na futsal utakmici napadom na protivnice, što je dovelo do ozbiljnih posljedica i zabrane nastupa.
Na amaterskoj utakmici futsala u Brazilu, igračica Lara do Nasimento Kosta fizički je napala dvije igračice protivničkog tima i zgrozila je čitavu planetu.
Nakon jednog prekršaja, njena protivnica je pala na pod, a Lara do Nasimento Kosta ju je dvaput udarila nogom u glavu, a zatim je šakom u lice udarila i drugu igračicu koja je pokušala da se umiješa. Cijeli napad trajao je pet sekundi. Napadnuta igračica, Ana Žulija Alenkar, nakon incidenta je prevezena u bolnicu.
Pred vama je snimak, ali napominjemo da je uznemirujući i nije za svakoga:
Brazilian futsal player Lara Do Nascimento Costa slide tackled Anna Julia Alencar and in a rush of adrenaline and emotion went ahead to kick her opponent twice in the head as she writhed in pain on the floor.— The Football Assembly ⚽️ (@TF_Assembly)July 27, 2026
The aftermath has seen her banned from the sport for 5 years while her…
Sve se inače dogodilo u sportskom centru na periferiji Fortaleze, glavnog grada savezne države Sijara. Igrala se utakmica ženskog prvenstva opštine Euzebio između ekipe napadačice, As Rezenjas, i kluba Prožeto RDJ Esport Feminino. U trenutku incidenta, koji se dogodio na početku drugog poluvremena, ekipa As Rezenjas gubila je sa 1:0. Utakmica je prekinuta odmah nakon incidenta.
Nakon disciplinskog saslušanja odlučeno je da se Lari do Nasimento Kosti izrekne petogodišnja zabrana nastupa na svim takmičenjima u organizaciji Sportske lige Euzebio. Zbog incidenta je sankcionisana i njena ekipa.
Na kraju moguće da će protiv nje biti podnesena i krivična prijava.
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(MONDO)