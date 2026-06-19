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Počinje misija "Mundijal 2028": Futsaleri BiH dobili protivnike u kvalifikacijama

Počinje misija "Mundijal 2028": Futsaleri BiH dobili protivnike u kvalifikacijama

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Glavna runda kvalifikacija igra se od decembra 2026. do marta 2027. godine.

Futsaleri BiH dobili protivnike u kvalifikacijama za Mundijal 2028 Izvor: FS BiH

Futsal reprezentacija BiH saznala je ovog petka imena protivnika u glavnoj rundi kvalifikacija za Mundijal 2028. godine. "Zmajevi" su žrijebom smješteni u grupu 5, zajedno sa selekcijama Poljske i Sjeverne Irske.

Ova faza kvalifikacija igraće se od decembra 2026. do marta 2027. godine, nakon čega će 12 prvoplasiranih timova iz svake grupe, kao i četiri najbolja drugoplasirana tima, izboriti plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Preostale ekipe koje zauzmu druga mjesta igraće plej-of za plasman u završnicu kvalifikacija.

Bosansko-hercegovački futsaleri se nikad do sada nisu kvalifikovali za jedan Mundijal. Sa druge strane, na prvenstvima Evrope imaju jedan nastup, i to 2024. godine. Kvalifikacije su završili sa učinkom od 8 pobjeda i samo jednim porazom, ali su na kontinentalnoj smotri podbacili.

U konkurenciji Gruzije, Španije i Azerbejdžana, BiH je u grupi zauzela posljednje mjesto bez ijednog boda. Postigla je četiri, a primila 11 golova, što je bila najgora gol-razlika jedne četvrtoplasirane ekipe, pa su na kraju "zmajevi" zauzeli posljednje mjesto na listi učesnika EP.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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futsal zmajevi BiH

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