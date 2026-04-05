Sarajevo ispalo iz lige, pa osvojilo Kup BiH!

Dragan Šutvić
Futsaleri Sarajeva stigli su do trofeja u kup-takmičenju.

Futsaleri Sarajeva nedavno su ispali iz Premijer lige BiH, zauzevši pretposljednje mjesto. Bile su Sarajlije bolje plasirane samo od "fenjeraša" Neimara iz Zenice, ali su ovog vikenda senzacionalno osvojile trofej u Kupu BiH!

U polufinalu završnog turnira, koji je u petak i subotu igran u Cazinu, Sarajevo je trijumfovalo nad ekipom Viteza rezultatom 10:8. Bordo tim se potom u borbi za trofej sastao sa Mostarom SG, koji je šokantno eliminisao domaću Bubamaru, favorita za osvajanje duple krune, rezultatom 6:3. Mostarci, međutim, nisu uspjeli da ponove sličnu partiju u finalnom okršaju, koji je pripao Sarajevu rezultatom 6:2.

Pogotke za sarajevski tim u ovom meču postigli su Ajdin Drina (21. i 22. minut), Josip Bilić (32. i 36. minut), Edis Mršo (33. minut) i Anel Radmilović (37. minut), dok su za Mostar SG pogađali Amir Baručija (11. minut) i Ante Grbešić (34. minut).

Pehare i medalje finalistima uručili su potpredsjednik FS BiH Irfan Durić i izvršni direktor Sektora za takmičenje i suđenje Elmir Pilav.

Sarajevo: Oliveira Martins, Mršo, Drina, Bilić, Radmilović Salihović, Handžić, Bordehini Čaves, Idir, Mešić, Hodžić, Fereira. Trener: Mirza Ajanović.

Mostar SG: Brzica, Grbešić, Neves Souza, Baručija, Sesar, Milosavljević, Šarac, Radujković, Ivanković, Behram, Peko, Obradović. Trener: Marin Ćorluka.

