Sarajevo ispalo iz lige, pa osvojilo Kup BiH!

Futsaleri Sarajeva stigli su do trofeja u kup-takmičenju.

Izvor: FS BiH

Futsaleri Sarajeva nedavno su ispali iz Premijer lige BiH, zauzevši pretposljednje mjesto. Bile su Sarajlije bolje plasirane samo od "fenjeraša" Neimara iz Zenice, ali su ovog vikenda senzacionalno osvojile trofej u Kupu BiH!

U polufinalu završnog turnira, koji je u petak i subotu igran u Cazinu, Sarajevo je trijumfovalo nad ekipom Viteza rezultatom 10:8. Bordo tim se potom u borbi za trofej sastao sa Mostarom SG, koji je šokantno eliminisao domaću Bubamaru, favorita za osvajanje duple krune, rezultatom 6:3. Mostarci, međutim, nisu uspjeli da ponove sličnu partiju u finalnom okršaju, koji je pripao Sarajevu rezultatom 6:2.

Pogotke za sarajevski tim u ovom meču postigli su Ajdin Drina (21. i 22. minut), Josip Bilić (32. i 36. minut), Edis Mršo (33. minut) i Anel Radmilović (37. minut), dok su za Mostar SG pogađali Amir Baručija (11. minut) i Ante Grbešić (34. minut).

Pehare i medalje finalistima uručili su potpredsjednik FS BiH Irfan Durić i izvršni direktor Sektora za takmičenje i suđenje Elmir Pilav.

Sarajevo: Oliveira Martins, Mršo, Drina, Bilić, Radmilović Salihović, Handžić, Bordehini Čaves, Idir, Mešić, Hodžić, Fereira. Trener: Mirza Ajanović.

Mostar SG: Brzica, Grbešić, Neves Souza, Baručija, Sesar, Milosavljević, Šarac, Radujković, Ivanković, Behram, Peko, Obradović. Trener: Marin Ćorluka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)