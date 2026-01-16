Albert Nađ sportski direktor futsalera Partizana

Bivši fudbaler, reprezentativac i trener Albert Nađ promijenio sport i sada će raditi u futsalu.

Nekadašnji fudbaler Partizana i reprezentativac naše zemlje Albert Nađ dobio je novu, veoma odgovornu funkciju u crno-bijeloj porodici - postao je sportski direktor futsal kluba! Promocija je simbolično održana u Klubu sportista na stadionu Partizana u Humskoj 1, a od Nađa se očekuje da pomogne crno-bijelima u sportu koji je u ekspanziji.

Albertu Nađu će ovo biti prvo iskustvo na direktorskoj poziciji u futsalu, ali on ima ogromno iskustvo u fudbalu koje Partizan može i mora da iskoristi. Nađ je svojevremeno bio prvotimac Partizana i reprezentativac, igrao je u inostranstvu, a kao trener radio je i sa mlađim kategorijama i u seniorskom timu crno-bijelih.

"Albert i ja se poznajemo dugo, još iz vremena igranja u Omladinskoj školi Partizana. Mišljenja sam da je sada pravi trenutak da jedno takvo ime, uz svo svoje iskustvo igranja i rukovođenja na najvišem nivou, bude uključeno u naš rad. Njegovo znanje, autoritet i razumijevanje sistema Partizana predstavljaju veliku vrijednost za klub", istakao je prvi čovjek kluba Nenad Masal i dodao: "Albertova uloga je da svima nama približi rad na najvišem nivou. Da nam ukaže na to šta nas očekuje u budućnosti, kako u domaćem elitnom rangu, tako i na evropskoj sceni, od zahtijeva na terenu do same organizacije kluba".

Futsal klub Partizan ima namjeru da se u narednim godinama približi fudbalskom klubu, kao u smislu filozofije kluba, tako i što se tiče trenažnog procesa. Ideja čelnih ljudi futsal kluba je da Partizan u narednim godinama prvotimce dobija baš iz svoje škole - kao što to radi fudbalska ekipa, a da dvije sekcije sarađuju i na dubljem nivou jer bi futsal mogao da pomaže razvoj fudbalera.

Nakon 13 odigranih kola u Drugoj futsal ligi Partizan je ubjedljivo proplasiran na tabeli, sa 34 osvojena boda, čak sedam više od Crvene zvezde. Crno-bijeli će se naredne sezone gotovo sigurno naći u elitnom društvu srpskog fudbala, a zatim planiraju i napad na mjesta koja vode u evropska takmičenja.

