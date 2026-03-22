Sarajevo ispalo iz lige! Vječiti derbi odlučio putnika u niži rang!

Ekipa Sarajeva ispala je iz Premijer futsal lige BiH.

Futsal klub Sarajevo naredne sezone neće igrati Premijer ligu BIH.

Ekipa Sarajeva ispala je u niži rang nakon remija 3:3 u vječitom derbiju sa Željezničarom, pošto je izgubila i matematičke šanse za opstanak.

Dan ranije banjalučki Borac je poražen od Neimara 5:4, ali Sarajevo to nije iskoristilo pa je kolo prije kraja ostalo na pretposljednjem mjestu na tabeli sa 15 bodova, odnosno četiri boda iza Banjalučana koji su na osmom mjestu.

Iz Premijer futsal lige BIH ispada i posljednjeplasirani Salines koji je osvojio 12 bodova u 17 mečeva.