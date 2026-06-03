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Zvezda i Ibon Navaro imaju "zavjet ćutanja": Postoji posebna klauzula koja može da napravi ozbiljan problem

Zvezda i Ibon Navaro imaju "zavjet ćutanja": Postoji posebna klauzula koja može da napravi ozbiljan problem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ibon Navaro blizu je dolaska u Crvenu zvezdu, ali postoje detalji koji treba da se riješe prije toga. Španci otkrivaju o čemu se radi.

Ibon Navaro blizu je dolaska u Crvenu zvezdu Izvor: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ibon Navaro i Crvena zvezda - šta se dešava?  Španski stručnjak je blizu da sjedne na klupu Crvene zvezde umjesto Saše Obradovića, ali nije sve tako jednostavno. Postoji i klauzula u ugovoru sa Unikahom koja može da napravi problem i zbog toga su obje strane trenutno veoma oprezne. Postoji "zavjet ćutanja" u ovom momentu.

"Unikaha je počela da traži zamjenu za Navara, dok je on odbio ponudu Bahčešehira. Dobio je ponudu Zvezde i odlučio je da je prihvati. Međutim, ni jedan od klubova još nije imao zvaničnu objavu o tome. Ni Unikaha o odlasku trenera ni Zvezda o njegovom dolasku. Razlog za to su klauzule", naveo je "Diario Sur", list iz Malage.

O čemu se tačno radi i šta je problem? Pojasnili su u tekstu dodatno.

"Ključ je u klauzuli koja ima određeni rok važenja i iznosi 300.000 evra. Ali, ako jedna od strana prekrši dogovor ta svota novca postaje veća. Pošto je odnos između Navara i Unikahe veoma dobar, postoji taj 'zavjet ćutanja' na snazi."

Šta sve ovo znači za Navara i Zvezdu?

Dakle, kada je u pitanju dolazak Španca na klupu crveno-bijelih sada je pitanje samo vremena. Ni jedni ni drugi nigdje ne žure.

"Ako se ispune svi rokovi, naredne nedjelje se očekuje da dođe do toga da dvije strane odu svojim putem. Tek tada će klub iz Malage moći da objavi razlaz sa njim, uz sve počasti koje zaslužuje, uz objavu njegove zamjene. Sa druge strane, Zvezda će takođe tada imati slobodu da potvrdi njegov dolazak. Ako neko od njih ubrza postupak, moglo bi to skupo da ih košta", zaključuje se u tekstu.

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Tagovi

Ibon Navaro KK Crvena zvezda

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