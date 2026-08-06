Skandal zbog 347. tenisera svijeta: Francuz napao US Open, nepravdu vide svi osim Amerikanaca

Artur Gea nije štedio svog sunarodnika i idola Gaela Monfisa, već je jasno rekao da je bruka što on kao 82. teniser svijeta ne ide na US Open, a Monfis kao 347. ide.

Izvor: IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA / imago sportfotodienst / Profimedia

Skandali se ređaju, a US Open nije ni blizu da počne. Sada je veliku prašinu digao francuski teniser Artur Gea jer nije dobio specijalnu pozivnicu za glavni žrijeb u Njujorku. Gea se pobunio jer je mjesto koje je on očekivao dodijeljeno legendarnom Gaelu Monfisu koji zapravo jedva da se i dalje bavi tenisom.

Mnogo slavniji Francuz ima 39 godina i povući će se na kraju sezone, a sada je 347. na ATP listi zato jer je jedva izlazio na teren ove godine. Na prva dva grend slema u sezoni Monfis je izgubio u prvom kolu, a onda je nakon Rolan Garosa potpuno stao i nije igrao sve do sada.

Kako 347. može, a ja ne?

Vratio se na teren tek sada u Montrealu, a nakon što je tu uspio da pobijedi Poljaka Kamila Majržaka izgubio je rutinski od Lernea Tijena. Sa druge strane bez plasmana na US Open ostao je Artur Gea koji je u Los Kabosu napravio rezultat karijere i kao igrač van mjesta nosioca uspio je da pobijedi Serundola i Šapovalova i dođe do titule.

Sada je Artur Gea nakon tog uspjeha 82. na ATP listi, ali kako je pred turnir u Los Kabosu bio van najboljih 130 na svoketu jedini način da se nađe u glavnom žrijebu biće da prođe kroz duge i teške kvalifikacije.

"Šteta što moram da idem kroz kvalifikacije, ali izaći ću jači iz toga", napisao je Gea koji je postavio sliku na kojoj piše da kao 82. na svijetu neće moći direktno u glavni žrijeb.

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