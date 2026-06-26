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Federer se vraća na tenisu nakon 4 godine!

Federer se vraća na tenisu nakon 4 godine!

Autori Dragan Šutvić Autori mondo.ba/SRNA
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Prvi put još od 2019. godine legendarni Švajcarac će se naći na US openu.

Federer se vraća tenisu nakon 4 godine Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Proslavljeni švajcarski tenis Rodžer Federer vraća se na teren četiri godine nakon što je napustio tenis i igraće egzibiciju u Njujorku uoči početka US opena, saopštili su organizatori takmičenja!

Još od povlačenja Federer je govorio o tome kakko bi volio da se vrati na teren makar da igra revijalne mečeve i sada mu se želja ispunila.

Pred početak US opena odnosno 25. avgusta bivši broj jedan igraće egzibiciju na stadionu "Artur Eš", a društvo će mu praviti nekadašnji američki teniseri Endi Rodik, Andre Agasi i DŽon Mekinro.

"US open je uvijek bio jedan od najposebnijih turnira za mene. Toliko nezaboravnih trenutaka moje karijere dogodilo se u Njujorku, a stadion Artur Eš je mjesto koje mi mnogo znači. Nedostajalo mi je da budem dio te atmosfere i da osjetim nevjerovatnu energiju koju navijači donose svake godine", rekao je Federer za zvanični sajt US opena.

Organizatori su podsjetili da je Federer posljednji put na US openu igrao 2019. godine, a tokom karijere na ovom turniru osvojio je pet titula.

US open će ove godine biti odigran od 30. avgusta do 13. septembra.

(mondo.ba/SRNA)

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Tagovi

Rodžer Federer Tenis US open

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