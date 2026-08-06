Hoćeš da igraš sa Nikolom Jokićem u Denveru? Plati 350 dolara i može

Denver Nagets 30. avgusta ima probe na kojima će moći da zaigra svako ko plati 350 dolara.

Izvor: EPA/ALI HAIDER

Ovih dana timovi u NBA ligi održavaju probe za svoje filijale u razvojnoj ligi, a Denver je objavio da će to učiniti 30. avgusta. Tada će svako ko se prijavi moći da dođe na probu za mjesto u razvojnoj ligi naredne sezone, ali da bi se pojavio moraće da plati. Kako je objavio dobro obaviješteni Harison Vind Nagetsi traže po 350 dolara za mjesto na probnom treningu.

Očekuje se da se veliki broj košarkaša prijavi za mjesto u Grand Rapids Goldu, timu koji je ispostava Denvera u razvojnoj ligi. Tu su prošle sezone igrali košarkaši poput Dejvida Rodija.

Otkako je ovaj tim 2021. godine postao filijala Denvera od kasnijih NBA igrača tu su mjesto našli i Lens Stivenson, Nik Štauskas, Met Rajan, Dejvon Rid, Tarik Blej, Ajzea Tomas i Ajzea Tomas.

A šta je sa Denverom?

Denver je do sada sa drafta pokupio Tarisa Rida i Brajsa Hopkinsa, a onda je Rid trejdovan u San Antonio. Stigli su Loni Voker, Mavin Begli i Alfa Dijalo, a otišli Tim Hardavej, Dejvid Rodi, Jonas Valančijunas, Pejton Votson...

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