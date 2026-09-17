Veslači i kanuisti na OI 2032 takmičiće se na rijeci punoj krokodila!

Rijeka Ficroj poznata po prisustvu krokodila biće jedno od mjesta na kojima će biti održana takmičenja na OI 2032.

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Olimpijske igre 2032. godine biće održane u Brizbejnu, a veliku pažnju javnosti pa i kontroverze izazvala je odluka da se takmičenje u veslanju i kanuu održi na rijeci punoj krokodila.

Rijeka Ficroj poznata je kao stanište krokodila koji žive u slanoj vodi, a koji često napadaju ljude, ali je lokacija u Rokhemptonu, udaljenom oko 600 kilometara od Brizbejna ipak izabrana za olimpijsko borilište.

Svjetska veslačka federacija saopštila je da je ova lokacije izabrana nakon „temeljne i stroge“ procjene nezavisne komisije. U međuvremenu je pokrenuta i peticija kojim se tražilo premještanje borilišta na namjenski vještački izgrađen objekat u blizini Brizbejna, ali uprkos hiljadama potpisa to nije prihvaćen.

„Sada znamo da rijeka Ficroj može da obezbijedi fer uslove za takmičenje tokom igara“, rekao je predsjednik Svjetske veslačke federacije Žan-Kristofer Rolan, navodeći da su u studiji nezavisne komisije posebnoanalizirali protok vode, vodostaj i uvjeti vjetra.

Još prošle godine predsjednik Organizacionog odbora Igara u Brizbejnu Endru Liveris je stao u odbranu ove lokacije.

„U moru imate ajkule, pa ipak surfamo. U pitanju je ono što možemo, a ne ono što ne možemo“, rekao je tada Liveris.

Dru Gžin, trostruki osvajač zlatne medalje u veslanju za Australiju u izjavi za BBS radio rekao je da je zabrinut zbog potencijalnih opasnosti od poplava i da je skeptičan kada su u pitanju fer uslovi za takmičenje, te dodao da je upitno da li će sportisti imati osjećaj takmičenja na Olimpijskim igrama na lokaciji udaljenoj šest do sedam sati od Brizbejna.

"Inače se ne plašim australijskih životinja, ali nikada se nisam susreo sa krokodilima. Znam da bih ja sigurno veslao brže, siguran sam da bi i ostali. To je zabrinjavajuće. Postoji i mogućnost prebacivanja krokodila iz rijeke, ali onda dolazimo do toga da li veslačka federacija želi da sportisti uopšte budu u takvoj situaciji gdje su ugroženi. Ovo je sport u kojem odlučuje pola sekunde, a moguće da uslovi budu drugačiji u trakama i po dvije, tri sekunde. Iako je Rokhempton sjajan grad mislim da nije dobra lokacija za Olimpijske igre, zbog svih izazova za sportiste i gledaoce", rekao je Džin.