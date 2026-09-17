Srbija melje sve pred sobom: Basketaši u četvrtfinalu SP

Mladi basketaši Srbije slavili su protiv Njemačke i Holandije i obezbijedili plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kini.

Izvor: Printscreen/Arena sport Premijum 2

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 do 23 godine nastavlja sa sjajnim partijama na Svjetskom prvenstvu u Kini. Srpski basketaši su upisali dvije pobjede u jednom danu, prvo su bili ubjedljivi protiv Njemačke 21:13, dok su protiv Holanđana slavili sa 21:15, i tako se bez poraza plasirali u eliminacione borbe.

Srbija će kao prvoplasirana u A grupi igrati četvrtfinale u subotu 19. septembra od 8.10 sati ujutru, a rival im je drugoplasirana ekipe iz C grupe Francuska.

Igrači su se poenterski dobro rasporedili u dva duela, u prvom je briljirao Cvrkota, u drugom Vukićević, pa je srpski tim praktično rutinski izborio četvrtfinale. Protiv Nijemaca najefikasniji je bio Cvrkota sa 9, Vukićević je ubacio 8, a Kovačević i Đorđević po 2 poena.

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Цео извештај другог дана можете прочитати на линку:https://t.co/kX14b3Z847pic.twitter.com/xd8L7QliqS — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije)September 17, 2026

Protiv Holanđana najraspoloženiji je bio Vukićević sa 9 poena, Đorđević je dodao 7, Kovačević 3 i Cvrkota 2 poena.

Plasman u četvrtfinale obezbjeđuju po dvije prvoplasirane ekipe iz svake od četiri grupe, a ukrštaju se grupe A i C, odnosno B i D, po sistemu A1-C2, C1-A2, B1-D2, D1-B2. Sve eliminacione runde i borbe za medalje su u subotu 19. septembra.