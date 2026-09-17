Ivaniševićev pulen prestigao Đokovića: "Mnogi ne cijene Gorana zbog te osobine"

Francuz Artur Fils je krenuo u pohod na svjetski vrh, a veliki adut ima u stručnom štabu.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Francuski teniser Artur Fils od narednog ponedjeljka biće u Top 10 igrača na planeti. Poslije Novaka Đokovića, preskočiće i Amerikanca Tejlora Frica, što je veliki uspjeh za francuski tenis, pošto će prvi put od Gaela Monfisa 2020. godine imati svog predstavnika među najboljima. Velike zasluge svakako idu Hrvatu Goranu Ivaniševiću koji je u tabor perspektivnog asa stigao početkom godine.

U stručnom štabu je i Lapo Bekerini, koji je zadužen za kondiciju Francuza. Italijan je upitan o saradnji sa Ivaniševićem kojeg bije glas da je težak karakter, ali on nema loše iskustvo sa njim i zna šta je to što mu ljudi u komunikaciji zamjeraju.

"Od prvog dana kada se pridružio Arturovom timu, Goran se pokazao kao nevjerovatan profesionalac. Iako je njegova igračka i trenerska biografija bila dobro poznata, nikada ranije nisam imao priliku da dublje razgovaram s njim prije nego što je počeo da sarađuje sa Arturom. Imao sam privilegiju i sreću da radim sa nevjerovatnim ljudima i trenerima koji su ispisali istoriju tenisa. Među njima su Severin Liti, Boris Beker i, u novije vrijeme, Goran. Kao što često kažem, treneri tog kalibra imaju sposobnost da podignu nivo ne samo igrača, već i čitavog tima, zahvaljujući svom iskustvu i znanju", rekao je Bekerini i dodao:

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Što se tiče Gorana, mislim da je on veoma iskrena osoba, a tu iskrenost ne cijene svi. Za razliku od mnogih igrača, sa Arturom imamo sreću da možemo da razgovaramo otvoreno i iskreno – bilo da je riječ o pohvali ili drugačijem mišljenju – bez straha od potencijalnog sukoba ili rasprave. To je ono što je igrač oduvijek tražio od nas. I mislim da on cijeni to što svi mi u njegovom timu održavamo iskrenost kao temelj našeg odnosa s njim, u svakom pogledu", jasan je Italijan.

"Nažalost, ponekad se dešava da članovi tima, kako bi izbjegli potencijalne tenzije ili rasprave sa igračem, nisu iskreni prema njemu. Jednostavno se slažu sa njegovim izborima, razmišljanjima, vizijama i slično. Tokom godina, zbog toga se igrači navikavaju da budu okruženi ljudima koji na svaki njihov zahtjev ili ideju odgovaraju potvrdno, ne dovodeći ništa u pitanje. Tako gube naviku na potencijalno suočavanje sa drugačijim mišljenjem, koje je ponekad neophodno, kao i u svakom procesu ličnog razvoja. Ta nesposobnost igrača da saslušaju i preispitaju stvari značajno otežava komunikaciju sa timom. Ponekad to dovodi do situacija i nesporazuma koji se ne mogu riješiti drugačije osim prekidom saradnje."

Cicipas ga otpustio

Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Upravo je iskrenost koštala posla Gorana Ivaniševića kada je ove riječi izrekao pred kamerama.

"On ima želju, ali ništa ne preduzima. Sve je to ‘hoću, hoću’, ali ja ne vidim nikakav pomak. Ako želi da uspije, mora riješiti problem sa leđima. Bio sam šokiran, nikad u životu nisam vidio igrača koji je fizički nespremniji. Ja sa svojim koljenom sam barem tri puta spremniji od njega. Ne znam šta je radio čitavu godinu, ali ovo je jako loše", rekao je Ivanišević i stao iza svojih riječi kada mu je Grk uručio otkaz.

"To sam ja i njemu rekao. Samo sam u svom stilu izjavio da ni psihički ni fizički nije spreman da igra tenis, što se vidjelo na Vimbldonu. Dok ne riješi problem s leđima i sam sa sobom, neće uspjeti. Ako želi da igra tenis, igrač je za top 10. Ali ako nisi u glavi, fizički i psihički spreman, nemaš šta da radiš na terenu", objasnio je svoj stav nekadašnji šampion Vimbldona.