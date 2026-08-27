Ni Đoković, ni Alkaraz, ni Zverev: Ovo je najluđa prognoza za US Open

Nekadašnja šampionka vjeruje da Francuz Artur Fils može da ponovi podvig iz Sinsinatija.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nekada prva teniserka svijeta i vlasnica tri pehara sa US opena Kim Klajsters ima svoje favorite za osvajanje posljednjeg grend slema u sezoni. Na potpuno iznenađenje, ona nije dala šansu nijednom igraču iz top 10. Izostavila je Novaka Đokovića, Karlosa Alkaraza, Aleksandra Zvereva i mimo svih očekivanja prednost dala Francuzu Arturu Filsu.

Razlog je to što je nedavno osvojio prvu masters titulu u karijeri u Sinsinatiju, a Klajster je bila i više nego smjela u svojoj prognozi.

"U muškoj konkurenciji biram Artura Fisa. A kada je riječ o teniserki, ostajem pri igračici koju često pominjem jer uživam da je gledam kako igra - biram Koko Gof", rekla je Belgijanka.

Fils je trenutno rangiran van prvih 10 na svijetu, tačnije, od ovog ponedjeljka je 11. na ATP listi, a nikada ranije nije stigao do četvrtfinala grend slema.

Ko je favorit na US openu?

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je ponovo iskočio u prvi plan, uprkos eliminaciji na startu Sinsinatija. Niko se ne usuđuje da otpiše srpskog šampiona na tvrdoj podlozi, a nakon povlačenja Janika Sinera, šanse su mu dodatno skočile. Naravno, tu je i branilac titule Karlos Alkaraz koji nije igrao od aprila i veliki je znak pitanja u kakvoj formi dolazi u Njujork. Aleksandar Zverev se takođe nije proslavio poslije osvajanja Rolan Garosa i on je trenutno u padu forme.

Nismo rijetko gledali iznenađenja na US openu i uvijek treba obratiti pažnju na nadolazeće zvijezde, Žoaa Fonseku i Rafaela Hodara, ali Artur Fils se zaista nametnuo iz prvog plana. Od kada je brigu o njegovoj karijeri preuzeo Goran Ivanišević, konstantno napreduje i sve je krunisano prvom titulom iz masters serije. Ne smijemo zaboraviti ni Amerikance koji vrebaju svoju šansu pred domaćim navijačima poput Bena Šeltona i Tejlora Frica.