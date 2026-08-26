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Novak Đoković se maskirao i došao u centar grada: Niko ga nije prepoznao ispod njegovog bilborda

Novak Đoković se maskirao i došao u centar grada: Niko ga nije prepoznao ispod njegovog bilborda

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Sjajno se zabavlja Novak Đoković u Njujorku, a sada smo vidjeli da se sakrio svojim navijačima na mjestu na kome nikome nije palo na pamet da bi mogao biti. Ispred sopstvene slike na "Tajms skveru".

Novak Đoković kod svog bilborda u Njujorku Izvor: Instagram/DjokerNole

Novak Đoković je došao u Ameriku i za sada se sjajno zabavlja. Nakon što je odigrao dubl meč u paru sa Arinom Sabalenkom, sada je napravio i pravu malu diverziju. On je došao na "Tajms skver" ispred bilborda za svoj novi dokumentarac "Zimski vuk", a da ga niko nije prepoznao.

Pojavio se Novak Đoković u crnom "Lakost" duksu, sa kapuljačom i crnim naočarima. Pozirao je ispred ogromnog bilborda sa sopstvenim likom, ali se dobro maskirao pa ga niko nije prepoznao. 

"Malo sam bacio pogled na svoj novi omiljeni bilbord na Tajms skveru", napisao je ispod video snimka na kome se šunja pored svojih fanova Novak Đoković. Pogledajte kako je to izgledalo:

Šta još radi u Njujorku? 

Juri 25. grend slem titulu. Najbolji teniser svijeta će kao četvrti nosilac zaigrati na US Openu naredne nedjelje i probaće da iskoristi odsustvo nekih od najvećih favorita za osvajanje trofeja da na pragu pete decenije dođe do svoje 25. grend slem, a pete US Open titule. Prethodni put je u Njujorku došao do pehara 2023. godine što mu je i posljednji gend slem trofej.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis US open

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