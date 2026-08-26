Ako postoji neko ko je svijetu pokazao šta je to inat, to je Novak Đoković. Sada je to opet uradio.

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US open je već krenuo, Novak Đoković je igrao u paru sa Arinom Sabalenkom, a i dalje je "Vuk zimi" veća tema od tenisa. To je dokumentarac o Novaku Đokoviću koji je nedavno izašao i predstavio je u nekom novom svjetlu najboljeg tenisera ikada javnosti. Pogotovo je mnogo priče bilo o - srpskom inatu.

Režiser filma je išao tako daleko da je taj inat Novaka Đokovića uporedio sa Majklom Džordanom i njegovim takmičarskim nagonom.

"Majkl i Novak su jako slični po tome što nemaju više ništa da postignu ili dokažu, a kada ih pitaš zašto ustaju iz kreveta oni kažu da je to da bi pokazali ljudima da nisu u pravu. Ovi ljudi vide motivaciju u tome kada neko sumnja u njih. U Novakovom slučaju on mora da gleda u publiku i nađe nekoga ko ga napada ili ga provocira da bi cijeli meč posvetio tome da ga ućutka", rekao je režiser "Vuka zimi".

Inat zbog onih 10 odsto

Vidi opis Novak u jednoj rečenici pokazao svijetu ko je: Proradilo ono srpsko u njemu, ono što ga je dovelo na vrh Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/YouTube/Cincinatti open Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printscreen/YouTube/Cincinatti open Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen/YouTube/Cincinatti open Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printscreen/YouTube/Cincinatti open Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printscreen/YouTube/Cincinatti open Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printscreen/YouTube/Cincinatti open Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printscreen/YouTube/Cincinatti open Br. slika: 7 7 / 7

Kada je u Crnoj Gori prikazivan film odabranom društvu Novak je konačno pomenuo tu čarobnu riječ - inat: "Kada su ljudi protiv tebe, tada koristiš inat, tu snagu tvrdoglavosti da dokažeš svima da nisu u pravu. Inat je zapravo jako raširen među Srbima."

Kada su Novaku rekli da je 90 odsto ljudi iz ispitane fokus grupe koji su gledali "Vuka zimi" promijenilo mišljenje o njemu nabolje kada su odgledali film, proradio je inat.

"A šta je sa onih 10 odsto", rekao je Novak Đoković.