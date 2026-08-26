Ako postoji neko ko je svijetu pokazao šta je to inat, to je Novak Đoković. Sada je to opet uradio.
US open je već krenuo, Novak Đoković je igrao u paru sa Arinom Sabalenkom, a i dalje je "Vuk zimi" veća tema od tenisa. To je dokumentarac o Novaku Đokoviću koji je nedavno izašao i predstavio je u nekom novom svjetlu najboljeg tenisera ikada javnosti. Pogotovo je mnogo priče bilo o - srpskom inatu.
Režiser filma je išao tako daleko da je taj inat Novaka Đokovića uporedio sa Majklom Džordanom i njegovim takmičarskim nagonom.
"Majkl i Novak su jako slični po tome što nemaju više ništa da postignu ili dokažu, a kada ih pitaš zašto ustaju iz kreveta oni kažu da je to da bi pokazali ljudima da nisu u pravu. Ovi ljudi vide motivaciju u tome kada neko sumnja u njih. U Novakovom slučaju on mora da gleda u publiku i nađe nekoga ko ga napada ili ga provocira da bi cijeli meč posvetio tome da ga ućutka", rekao je režiser "Vuka zimi".
Inat zbog onih 10 odsto
Novak u jednoj rečenici pokazao svijetu ko je: Proradilo ono srpsko u njemu, ono što ga je dovelo na vrh
Kada je u Crnoj Gori prikazivan film odabranom društvu Novak je konačno pomenuo tu čarobnu riječ - inat: "Kada su ljudi protiv tebe, tada koristiš inat, tu snagu tvrdoglavosti da dokažeš svima da nisu u pravu. Inat je zapravo jako raširen među Srbima."
Kada su Novaku rekli da je 90 odsto ljudi iz ispitane fokus grupe koji su gledali "Vuka zimi" promijenilo mišljenje o njemu nabolje kada su odgledali film, proradio je inat.
"A šta je sa onih 10 odsto", rekao je Novak Đoković.