Kad igraju Đoković i Sabalenka? Promjena plana, dobili su nove rivale

Novak Đoković i Arina Sabalenka igraće zajedno u miks-dublu na US openu, ali su im se protivnici promijenili u posljednjem trenutku.

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Novak Đoković i Arina Sabalenka nastupiće zajedno u miks-dublu na US openu gdje će "napasti" nagradu od milion dolara, ali neće im biti lako pošto je u posljednji čas promijenjen plan.

Umjesto da Đoković i Sabalenka igraju protiv para Frensis Tijafo - Lejla Ernandez, saznali su danas da će biti promjena. Umjesto Amerikanca i Kanađanke, koji su se povukli zbog povrede sa turnira, Đoković i Sabalenka igraće protiv najtežeg mogućeg para - Katerine Sinjakove i Henrija Patena - iskusnih dublaša koji su došli u žrijeb iz doigravanja.

Oni će sigurno imati i veliki motiv zbog novih pravila miks-dubla na US openu, koji favorizuje "singl" igrače, tako da nas danas čeka vrlo uzbudljiv meč od 17 časova po centralnoevropskom vremenu.

Ukoliko dalje prođu Đoković i Sabalenka, potencijalni protivnici bili bi Svitolina-Monfis odnosno Eala-Ože Alijasim, dok je u njihovom dijeli žrijeba i zanimljiv par Serena Vilijams - Karlos Alkaraz. Nažalost, srpska teniserka Aleksandra Krunić nije se plasirala u glavni žrijeb, dok je tu Kristina Mladenović iz Francuske u tandemu sa Marselom Arevalom kao "srećni gubitnici".

Šta je Sabalenka rekla o Đokoviću?

Kao što je poznato, Đoković i Sabalenka se znaju godinama, odlični su prijatelji, čak se i porodično druže. Đoković je takođe poslovni partner Sabalenkinog vjerenika, pa je tako njihov odnos još produbljen.

"Nadam se da će ovog puta svi biti zdravi! Baš sam uzbuđena. Mislim da će biti zabavno. Igrati sa Novakom je uvijek zabavno", rekla je Arina Sabalenka prije nekoliko nedjelja i dodala: "Što se tiče miks-dubla, igrala sam ga samo jednom u životu - mislim na grend slemovima - i sada idemo punom snagom do kraja. Znate, jurimo samo titulu, vjerujem da nam je to cilj, tako da mislim da će biti i zabavno i intenzivno."

"Pa znate, preklinjao me je da igram sa njim", osmjehnula se Sabalenka i dodala: "Rekla sam: ’Znaš šta... Naravno, legendo, pomoći ću ti. Hajde da pokušamo da se zabavimo i idemo na titulu.’ Tako da pretpostavljam da je to ipak tačno. Igramo. Biće tako zabavno. Baš sam uzbuđena oko toga."