Milka Forcan najavila je početak radova na stadionu Partizana za 45 dana, uz ulaganja od pet miliona evra za renoviranje.

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Članica Upravnog odbora FK Partizan i potpredsjednica kluba Milka Forcan potvrdila je da će stadion u Humskoj uskoro dobiti novi sjaj pošto se u narednom periodu očekuju velika ulaganja. Nakon što je država pomogla oko duga Partizana, sada će mu pomoći i kada je u pitanju renoviranje stadiona i očekuje se da radovi budu oko pet miliona evra.

"Potvrđujemo informacije da već nekoliko mjeseci intenzivno radimo, u saradnji sa Ministarstvom za javna ulaganja i Fudbalskim savezom Srbije, na pripremi i definisanju projekta renoviranja stadiona FK Partizan. Trenutno smo u završnoj fazi pribavljanja svih potrebnih administrativnih potvrda i očekujemo da Vlada Srbije u četvrtak donese odluku kojom će biti stvoreni uslovi za nastavak postupka, nakon čega slijedi raspisivanje tendera za izvođenje radova", istakla je Milka Forcan za "Sportisimo".

Kad počinju radovi?

Neće još dugo u Partizanu čekati na početak radova, najverovatnije će početi već ove kalendarske godine: "Ukoliko sve bude realizovano predviđenom dinamikom, očekujemo da za približno 45 dana na stadionu bude otvoreno gradilište", naglasila je Forcanova.

Šta podrazumijevaju radovi u Humskoj?

Vidi opis Milka Forcan: "Za 45 dana kreću radovi na stadionu Partizana" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Vladimir Sukdolak Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Vladimir Sukdolak Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Vladimir Sukdolak Br. slika: 13 13 / 13

Planirano je uređenje elektro-mreže i reflektora, istočne tribine i loža, svlačionica, novog pres-centra, kao i postavljanje hibridnog terena. Cilj je da stadion ispuni UEFA standarde i dobije bolje uslove za održavanje međunarodnih utakmica.

"Ovo je važan trenutak za FK Partizan. Poslije višegodišnje potrebe za ozbiljnim ulaganjem u infrastrukturu, konačno ulazimo u fazu realizacije projekta koji treba da donese značajno unapređenje uslova na stadionu i da nas približi ispunjavanju strogo propisanih uslova koje standardi UEFA podrazumijevaju", zaključila je Forcan.

Koliki je dug FK Partizan?

"Ukupan dug sada iznosi 31.400.000 miliona evra, a od toga je oko 24.000.000 u pitanju porez", rekao je predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić prije desetak dana.

"Predajemo cjelokupnu dokumentaciju neophodnu za ovaj monitoring, koji podrazumijeva izvršene obaveze prema državi, bivšim i sadašnjim igračima i prema klubovima. Kada je u pitanju država, predaćemo potvrdu o reprogramu i eventualnom zaključivanju novog reprograma. Za aktuelni monitoring imali smo sumu od 3.678.240 evra koju je trebalo regulisati. Klub je izmirio oko 2.400.000 evra u bruto iznosu, a za preostalu sumu smo napravili reprogram sa povjeriocima".

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Pogledajte 00:08 Milka Forcan stigla na Skupštinu FK Partizan Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)