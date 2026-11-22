Đoan Penjaroja potpisao novi ugovor sa Partizanom, ostaje do 2029. godine. Trener se zahvalio klubu i izrazio sreću zbog saradnje.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Đoan Penjaroja oglasio se o svom novom ugovoru sa crno-bijelima, koji je potpisao ove nedjelje i podrazumijeva njegov ostanak sve do 2029.

"Veoma sam srećan, moja porodica je srećna, čast mi je da budem u Beogradu i da budem trener Partizana. Srećan sam i zahvalan predsjedniku i upravi kluba na produženju ugovora, nadam se da ću ostati još mnogo godina", rekao je španski stručnjak poslije pobjede crno-bijelih protiv Dubaija u ABA ligi (78:76).

Penjarojin tim se tim trijumfom izjednačio sa Dubaijem na vrhu tabele Grupe B ABA lige (i jedan i drugi tim imaju skor 7-1). Istovremeno, crno-bijeli u Evroligi poslije dramatičnog trijumfa protiv Bešiktaša u "Pioniru" imaju skor 7-6 i takođe stabilnu situaciju, što je prije svega Penjarojina zasluga.

"Potvrđena zajednička vizija kluba i trenera"

Vidi opis Penjaroja: "Čast mi je što sam trener Partizana, hvala predsjedniku i upravi na ugovoru" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Penjaroja je preuzeo crno-bijele u decembru 2025. godine, a klub je saopštio da je novim ugovorom potvrđeno da obje strane žele da saradnja traje i u sezonama pred nama.

"Ovim potpisom, potvrđena je zajednička vizija kluba i trenera u borbi za nove uspjehe dostojne imena i ambicija Partizana", saopštio je Partizan poslije potpisivanja novog ugovora sa Špancem.