Tim iz Bergama upisao je samo jedan trijumf u posljednjih šest mečeva u Seriji A, ali je večeras odigrao sjajno protiv šampiona Intera. Slijedi meč Konferencijske lige protiv Borca u Banjaluci (četvrtak, 21.00).

Izvor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Kakav meč su odigrali Atalanta i Inter! Duel u Bergamu završen je bez pobjednika, ali vidjeli smo čak osam golova - 4:4 (1:2)!

Imao je Inter čak u tri navrata dva gola prednosti (2:0, 3:1, 4:2), ali se tim Mauricija Sarija nije predavao i zasluženo je stigao do boda, čime je na najbolji način najavio gostovanje u Banjaluci.

Pred odlazak na reprezentativnu pauzu, Atalanta je slavila minimalan trijumf protiv Monce (1:0) i to je jedina pobjeda za ekipu Mauricija Sarija u posljednjih šest prvenstvenih utakmica, ali večerašnji nastup može da raduje iskusnog stručnjaka. Remi protiv aktuelnog šampiona svakako može značiti da za njegov tim dolaze bolji dani.

U izuzetno zanimljivom meču, "nerazuri" su brzo stigli do dva gola prednosti preko Frančeska Pija Espozita, da bi Atalantu u igru nakratko vratio Eljif Elmas, koji je prepolovio zaostatak rivala.

Međutim, nezaustavljiv je i u strašnoj formi Espozito, koji je početkom nastavka kompletirao het-trik, svoj prvi u najjačoj italijanskoj ligi. Šarl de Ketelare ponovo je doveo Atalantu na gol zaostatka (2:3), ali ni ovaj put nije dugo potrajalo slavlje domaćih igrača i navijača.

Davide Zapakosta rukom je na gol-liniji zaustavio loptu i dosuđen je kazneni udarac za Inter, koji je u gol za 4:2 pretvorio Petar Sučić. Činilo se da povratka za domaće nema, ali drugim golom De Ketelare je ponovo vratio u život svoj tim.

A onda trenutak odluke. U 90. minutu rukom je igrao Alesandro Bastoni, pa je dosuđen novi penal - ovaj put za Atalantu. Frank Kesi preuzeo je odgovornost i pogodio za 4:4, za kraj ovog fenomenalnog duela.

Atalanta će u četvrtak od 21 čas gostovati Borcu u gradu na Vrbasu. Meč četvrtog kola Konferencijske lige biće šansa da tim iz Bergama dodatno ojača samopouzdanje i uhvati zalet za nastavak evropskog puta.

Ipak, moraće Sarijev tim znatno da popravi rezultate u Seriji A, gdje trenutno zauzima skromno 12. mjesto, mada ne briljira ni u Evropi, gdje je u tri meča zabilježio samo jednu pobjedu. Zbog toga se iskusni stručnjak nalazi pod velikim pritiskom, mediji u Italiji "smjenjuju" ga iz kola u kolo, pa ćemo vidjeti koliko tim Vinka Marinovića, koji je sigurno večeras imao mnogo toga da vidi, može dodatno da oteža situaciju narednom rivalu na međunarodnoj sceni.

Inter, s druge strane, ima razloga za brigu, jer je ponovo pokazao da ima poroznu odbranu, pa ostaje iza rimskih rivala, Lacija i Rome, vodećeg dvojca italijanskog prvenstva.



