Fudbaler Juventusa Kerim Alajbegović doživio je povredu tokom utakmice 12. kola italijanske Serije A protiv Venecije, zbog čega je bio primoran da napusti igru na poluvremenu.

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Alajbegović se povrijedio u 35. minutu susreta u Torinu, nakon čega je privremeno izašao van terena kako bi mu ljekarski tim ukazao pomoć. Ubrzo se vratio u igru i vidno šepajući priveo kraju prvi dio meča, koji je završen bez pogodaka (0:0).

Na pauzi između dva poluvremena trener Juventusa Lućano Spaleti odlučio je da ne rizikuje sa njegovim zdravljem, pa je Alajbegović ostao u svlačionici, a umjesto njega na teren je ušao Nik Voltemade.

Očajno i nezanimljivo prvo poluvrijeme odigrali su fudbaleri Juventusa protiv Venecije, sa samo dva udarca u okvir gola Filipa Stankovića.

Najprije je u 23. minutu srpski golman odbranio udarac Edona Žegrove, da bi prije samog odlaska na odmor, Veston Mekkeni glavom šutirao pored stative gostujućeg gola.

Podsjetimo, posljednji put kad je Venecija pobijedila Juventus 15. aprila 1962. godine (3:0), a od tada do danas, crno-bijeli nisu izgubili nijedan duel protiv gostiju. Posljednji remi, Venecija je izborila 14. decembra 2024. godine kada je bilo 2:2.

(MONDO)