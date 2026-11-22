Ofanzivni vezni fudbaler Svit Sešlar mogao bi da bude najveća želja Alberta Rijere za januarski prelazni rok u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda će tokom januarskog prelaznog roka napraviti značajne promjene u igračkom kadru, kako bi se tim prilagodio željama trenera Alberta Rijere. Cilj je plasman u Ligu šampiona narednog ljeta, a beogradski crveno-bijeli mogli bi u tu avanturu da krenu pojačani Slovencima.

Prethodnih dana slovenački mediji opširno pišu o dešavanjima u Beogradu. Tako se saznalo da bi Timi Maks Elšnik mogao da napusti klub, ali i da je Albert Rijera već kontaktirao igrača kojeg dobro znamo. Na kraju, među željama Crvene zvezde provlači se i ime Svita Sešlara (24), talentovanog ofanzivca koji igra fantastičnu sezonu.

Vidi opis Albert Rijera našao "Elšnika 2.0": Crvenu zvezdu poslao u Sloveniju po njega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Ko je Svit Sešlar?

Slovenački fudbaler Svit Sešlar trenutno nastupa za Celje, a u aktuelnoj sezoni već ima 23 odigrana meča, 10 postignutih golova i dvije asistencije. Pored četiri pogotka koja je postigao u prvenstvu, Sešlar ima po dva gola u Kupu Slovenije, kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligi Evrope. Obje asistencije upisao je na evropskoj sceni, po jednu u oba takmičenja.

Najbolje se snalazi na poziciji ofanzivnog veznog, ali može da igra i kao centralni vezni i kao desno krilo. Ranije u karijeri imao je i druge uloge – povremeno je igrao na mjestu lijevog krila, a nekad čak i kao centralni napadač.

Ponikao je u ekipi Drave iz Ptuja, bio omladinac Olimpije iz Ljubljane i Krke, a nakon perioda u prvom timu kluba iz glavnog grada Slovenije prodat je Ejupsporu. Turski klub ga je kupio u ljeto 2023. godine za 2,5 miliona evra, ali se nakon neuspješne inostrane epizode i pozajmice u Celju vratio u taj klub za "samo" 1,1 milion evra.

Svojevremeno je Sešlar upisao preko 30 nastupa za mlađe kategorije reprezentacije Slovenije, a za sada ima i sedam mečeva u seniorskom timu. Istina, u posljednjih godinu dana odigrao je samo jedan meč – poluvrijeme na prijateljskoj utakmici protiv Kipra.

Šta Zvezdi treba?

Trener Crvene zvezde Albert Rijera istakao je da igračkom kadru treba osvježenje, a da će klupski čelnici morati da čuju njegove želje. Po ideji španskog stručnjaka, veći dio posla treba uraditi u januarskom prelaznom roku, kako bi se ekipa za Ligu šampiona uigravala tokom proljeća.

To znači da će Crvena zvezda već za nekoliko nedjelja morati da dovede najveća pojačanja za Ligu šampiona, odnosno igrače na koje će se osloniti tokom ljetnjih kvalifikacija. U klub je već stigao Luka Ilić, pominju se desni bekovi Ognjen Mimović i Žan Karničnik, a to sasvim sigurno nije kraj.

Rijera želi da već na početku proljećnog dijela sezone ima formiran tim sa kojim će narednog ljeta napasti Ligu šampiona, nakon što osvoji titulu u Superligi Srbije. Baš dio tog plana moglo bi da bude dovođenje Sešlara, koji je jedan od najboljih fudbalera u slovenačkom prvenstvu.

Bonus video:

Pogledajte 01:10 Rijera posle meča Zvezda - Radnik Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)