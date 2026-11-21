Nakon što je trener Albert Rijera najavio promene u igračkom kadru, Timi Maks Elšnik bi mogao da se preseli u Grčku.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će biti aktivna na tržištu tokom januarskog prelaznog roka, a mediji u Sloveniji tvrde da je Albert Rijera zainteresovan za neke tamošnje fudbalere. U sklopu tih informacija pojavila se i vijest da će Zvezda uskoro prodati jednog od igrača sa najdužim stažom u timu - Timi Maks Elšnik mogao bi u Grčku, jer ga zove Panatinaikos!

Vezni fudbaler iz Slovenije već je bio nadomak odlaska iz kluba, ali pošto se to nije desilo sačekao je u Beogradu Rijeru, sa kojim je već sarađivao ranije. Novu priliku za saradnju iskoristio je na najbolji mogući način, pa iza sebe ima sasvim pristojnu jesen koju bi mogao da naplati.

Došlo je vjerovatno i do blagog zasićenja, jer je Timi Maks Elšnik već dvije i po godine u klubu. Za beogradski tim već je odigrao 113 mečeva uz 13 golova i 23 asistencije, nastupao je u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Konferencijskoj ligi, a ima i četiri osvojena trofeja. Pitanje je da li može još nešto da poželi, posebno kada se ima u vidu da se više puta "pakovao".

Kako su Elšniku propadali transferi?

Nakon samo godinu dana u Srbiji, pojavila se informacija da je Crvena zvezda dogovorila transfer slovenačkog fudbalera u Trabzon. Tada se pominjalo da će turski klub platiti crveno-bijelima čak 5.000.000 evra za veznog fudbalera, ali... Do odlaska u Tursku nije došlo.

Zvezda se predomislila, a Elšnik kasnije govorio koliko je bio blizu novog kluba. On je već spakovao stvari i praktično je sa aerodroma vraćen u trenažni proces kao jedan od najbitnijih igrača u ekipi.

Nekoliko mjeseci kasnije pominjalo se interesovanje istog kluba za Elšnika, a u javnosti su se provlačile i naznake da bi on volio da nastavi karijeru u italijanskom fudbalu. Navodno su ovog ljeta za Elšnika bili zainteresovani Gent i jedan od klubova iz UAE, ali su crveno-bijeli odlučili da ne prodaju veznog igrača. Kada je stigla ponuda sa istoka, Rijera je stopirao transfer!