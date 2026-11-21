"Skauti" iz Ljubuškog pretrpjeli drugi prvenstveni poraz u nizu.

Izvor: Promo/RK Izviđač

Rukometaši Izviđača doživjeli su drugi uzastopni poraz u Premijer ligi BiH, a treći u nizu računajući sva takmičenja, što se zaista rijetko viđa.

Nakon šest uzastopnih prvenstvenih pobjeda, upisan je neuspjeh u domaćem meču protiv dobojske Sloge (29:30), a sada je aktuelnog šampiona BiH porazila i ekipa Gradčca. Bilo je 28:25.

Uzmeđu dva prvenstvena meča, "skauti" su odigrali i duel EHF Evropske lige, gdje su ostali bez bodova na domaćem terenu u duelu sa švajcarskim Kadetenom (29:34).

Već u utorak, ekipu iz Ljubuškog očekuje novi evropski izazov - protiv ČSM iz Bukurešta.

"Izviđač nije uspio doći do bodova na teškom gostovanju u Gradačcu. Domaćin je bio bolji i zasluženo slavio rezultatom 28:25. Treći je ovo uzastopni poraz naših 'skauta', nešto na što već dugo nismo navikli. Nije lako, ali i porazi su dio sporta. Treba podignuti glave i nastaviti dalje! A već u utorak čeka nas velika evropska utakmica protiv rumunskog ČSM Bukurešt, u kojoj naši momci imaju priliku da izbore plasman u sljedeću fazu Evropske lige", saopšteno je iz Izviđača.

U ostalim mečevima ovog kola pobjede su zabilježili Gračanica, Goražde, Konjuh i Sloga, dok devetu rundu u nedjelju zatvaraju Borac i Zrinjski. Slobodna u ovom kolu bila je ekipa Krivaje.