Filip Kostić je postigao sjajan gol za tim PSV-a u meču sa NEC-om u Erediviziji.

Izvor: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Fudbaleri PSV Ajndhovena pobijedili su večeras u Najmehenu ekipu NEC-a rezultatom 4:1 u utakmici 13. kola holandskog prvenstva.

Strelci za PSV bili su srpski fudbaler Filip Kostić u 14, Ivan Perišić iz penala u 24 i Ruben Van Bomel u 64. minutu dok je Ahmetčan Kaplan postigao autogol. Za NEC gol je postigao Linsen u 73. minutu, a kapiten Srbije Dušan Tadić odigrao je cijeli meč.

PSV kružio oko gola NEC-a, a onda je naletio iz drugog plana Filip Kostić i snažnim udarcem pocepao mrežu rivala. Pogledajte kako:

Filip Kostic binnenkant paal #necpsv https://t.co/dvnSk1IX39 — ESPN NL (@ESPNnl)November 21, 2026

PSV je prvi na tabeli holandskog šampionata sa 29 bodova, dok je NEC na 11. poziciji sa 14. Ovo je bio sedmi meč Filipa Kostića u PSV-u ove sezone i dao je prvi gol. Dušan Tadić sa druge strane ima dva gola i asistenciju na devet mečeva.

(MONDO)

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