Slovenački fudbaler Žan Karničnik na meti Crvene zvezde, iako Maribor traži ogroman novac za njegove usluge.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Albert Rijera istakao je da će zimski prelazni rok biti važniji od ljetnog, jer je njemu potrebno vrijeme da uigra ekipu koja će se formirati za ulazak u Ligu šampiona. U skladu sa tim, treba očekivati konkretne poteze na tržištu aktuelnog šampiona Srbije.

Već je stigao Luka Ilić, koji se drugi put vraća u klub. Pomenut je i Ognjen Mimović, ali mediji u Sloveniji imaju drugačiju ideju za desni bok Zvezdine odbrane - tamo se govori o Žanu Karničniku (32) koji je dobro poznat ljubiteljima fudbala u Srbiji.

Vidi opis Zvezda hoće beka kojeg Srbija pamti po zlu: Još nas boli najvažniji gol njegove karijere Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 23 23 / 23

Riječ je o slovenačkom reprezentativcu koji je postigao gol protiv Srbije na Evropskom prvenstvu 2024. godine u Njemačkoj, što je na kraju imalo uticaja na kompletan nastup srpskog tima u tom takmičenju. Karničnik je trenutno član Maribora, a svojevremeno je igrao za Celje pod komandom Alberta Rijere.

Kako prenosi "Ekipa", Karničnik se uklapa u Zvezdinu viziju, pa i u planove španskog stručnjaka. Problem bi moglo da predstavlja obeštećenje, jer Maribor u ovom trenutku želi 2,5 miliona evra za defanzivca koji nema nikakav prodajni potencijal zbog svojih godina i faze karijere u kojoj se nalazi.

Zvezda sigurno neće željeti da uloži toliki novac u iskusnog fudbalera koji pokriva poziciju desnog beka, bez obzira na njegov kvalitet i mjesto u reprezentaciji Slovenije. Pominje se i da je cijena možda tako visoka jer je Rijera bio u direktnom kontaktu sa igračem, pa su mu to zamjerili čelnici Maribora.

Karničnik je do sada igrao za Dravograd, Radlje, rezervni tim Maribora, Muru, Ludogorec, Celje i sada Maribor. Za nacionalni tim odigrao je 53 utakmice. Tokom karijere je osvojio četiri šampionske titule u Sloveniji i dvije u Bugarskoj, kao i dva Kupa Slovenije. Pored mjesta desnog beka prinudno može da igra i kao štoper i kao lijevi bek.