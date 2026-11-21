Mirko Ivanić je veoma loše izveo penal na meču Crvene zvezde i Radnika iz Surdulice. Ni on ni Albert Rijera nisu mogli da vjeruju šta se dogodilo.

Izvor: MN PRESS

Poslije reprezentativne pauze, vratio se klupski fudbal. Crvena zvezda je slavila protiv Radnika iz Surdulice na "Marakani" i tamo je domaći tim imao priliku da dođe do vođstva u nadoknadi prvog poluvremena.

Sudija Mladen Jakovljević je poslije intervencije iz VAR sobe pokazao na "bijelu tačku" i loptu je uzeo Mirko Ivanić. Kapiten crveno-bijelih je izveo penal veoma loše, ni sam nije mogao da vjeruje šta je uradio.

Vidi opis Mirko Ivanić se obrukao sa penala: Kapiten Zvezde iznenadio i Alberta Rijeru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Poslao je loptu daleko preko prečke i tako je Zvezda propustila priliku da sa vođstvom ode na pauzu u poluvremenu. Ni Albert Rijera nije mogao da vjeruje šta se dogodilo, što se vidjelo i po njegovoj reakciji: