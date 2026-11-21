Neriješeno je nakon prvog poluvremena duela BSK-a i Zrinjskog koje je obilježila teška povreda Gorana Karačića. Golman gostiju je hitno prevezen u bolnicu.

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Fudbaleri BSK-a i Borca igraju prvenstveni meč u Krupi na Vrbasu, a poslije prvih 45 minuta rezultat je 1:1.

Samo šest minuta trebalo je lideru an tabeli Premijer ligi BIH da povede, a strijelac je bio Nemanja Bilbija. Kapiten Zrinjskog pobjegao je Šerifu Dijufu i Zoranu Kvržiću, ofsajda nije bilo jer je na lijevom boku ostao Aleksandar Subić i Bilbija je rutinski postigao gol kojim se vratio na čelnu poziciju liste strijelaca.

Nije to previše izdrmalo ekipu BSK-a koji se oslobodio pritiska i zaprijetio preko Keranovića koji je pokušao glavom poslije centaršuta Kvržića.

"Romantičari sa Čaira" u 18. minutu došli su do izjednačenja, Subić i Čavič odlično su kombinovali po lijevoj strani, a Keranović je u gužvi vratio povratnu za Dizdarevića koji je pogodio mrežu.

Nešto kasnije u glavnoj ulazi se našao golman domaćih Modić, prvo zbog odbrane udarca Grbića, a potom zbog greške kojom je gurnuo protivnika u šansi, a onda upisao novu odbranu.

Vrlo brzo poslije toga vidjeli smo prekid utakmice zbog teške povrede Gorana Karačića.

Izvor: Screenshot

Golman Zrinjskog stradao je u sudaru sa napadačem BSK-a Stefanom Marčetićem i ostao nepomično da leži na travi.

Odmah su ušle medicinske ekipe Zrinjskog i BSK-a a poslije nekoliko minuta ukazivanja pomoći Karačić je odvezen u bolnicu vozilom hitne pomoći.

Njega je zamijenio Šubarić, a meč je poslije duže pauze nastavljen.