Nikola Vučević pomno prati partije Crvene zvezde, kluba za koji navija i vjeruje u dobar rezultat.

Izvor: MN Press/Printscreen/X/DarkoBasketball

Nikola Vučević navija za Crvenu zvezdu i to ne krije. Čak je tokom leta bilo i razgovora o dolasku na Mali Kalemegdan, ali je na kraju ostao u NBA ligi. Pomno prati voljeni klub, pa je tako pratio i dešavanja sa meča protiv Barselone.

"Nisam gledao, odmarao sam pred svoj meč. Pratio sam rezultat, velika pobjeda u produžetku, stvarno velika. Poslije teškog poraza u Milanu su odgovorili na dobar način. Pratim stalno, kad stignem da gledam, onda gledam. Danas nisam stigao, drago mi je da su dobili u gostima", rekao je Vučević poslije pobjede Orlanda protiv Bruklina (113:111).

Novinar Darko Dželetović ga je potom pitao da prokomentariše ekipu Ibona Navara i kako mu sve to izgleda.

"Za sada dobro igraju. Imali su malo probleme sa povredama, došao je novi trener, treba vrijeme da se uigra. Kod nas je teško, nemaju ljudi strpljenja da shvate da treba vremena. Par mjeseci, možda i godina da se stvori hemija, posebno sa novim trenerom i nekim novim igračima. Rade dosta dobrih stvari. Izgledali su odlično u nekim utakmicama. Sviđa mi se ekipa, dosta potencijala, dobri rezultati, pokazali su šta mogu. Mogu da naprave dobar rezultat, najbitnije da će biti zdravi", jasan je Vučević.

"Nezgodno je mjesto..."

Nikola Vučević ❤️ @kkcrvenazvezda “…stvarno velika pobjeda poslije teškog poraza u Milanu…” https://t.co/gqW1xuT7Ej — Darko Dželetović (@DarkoBasketball)November 21, 2026

Vučević je protiv Bruklina odigrao savršen meč, bez promašaja, ubacio je 15 poena (2/2 za dva, 3/3 za tri, 2/2 sa penala). Pošto je spomenuo zdravlje, otkrio je da ima i jedan manji problem.

"Imam žulj na nezgodnom mjestu, pa zna ponekad da zaboli, to je svakodnevnica", zaključio je Vučević.