Darko Rajaković je sa Torontom upisao važnu pobjedu poslije šest uzastopnih poraza i to u Detroitu.

Izvor: Profimedia/Nathan Denette / Zuma Press

Toronto je upao u krizu, vezao je tim Darka Rajakovića šest poraza u nizu, pa je pokazao kako se vraća na pobjednički kolosjek. I to na jednom od najtežih gostovanja u NBA ligi, pao je Detroit - 105:102.

Imao je tim srpskog stručnjaka i "+14" u trećoj deonici (69:55), ali Pistonsi nisu dozvolili da se to tek tako završi. Postepeno su spuštali zaostatak, pa su u poslednjem kvartalu došli i do vođstva (93:91). Rezultatska klackalica nastavila se do posljednje sekunde.

Kejd Kaningem je donio vođstvo domaćem timu na 20 sekundi prije kraja (102:101), ali je Skoti Barns poentirao, pa je Grejvs ukrao loptu Kaningemu, a Kvikli je dao oba penala. Uslijedio je faul na Kaningemu, promašio je prvo, onda je namjerno promašio drugo, ali trojka Hertera nije završila u košu za produžetak.

WHAT A STEAL BY THE ROOK! https://t.co/r4dYt3ASwE — Toronto Raptors (@Raptors)November 21, 2026

U Torontu su najbolji bili Barns (29, 5sk, 5as), Grejvs (20, 10sk) i Kvikli (18, 10as). Na drugoj strani su se istakli Kaningem (23, 9as) i Herter (20).

Rezultati: