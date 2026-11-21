Trener Barselone Aleksandar Sekulić samo je slegao ramenima i otišao poslije poraza od Crvene zvezde u Evroligi.

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Barselona je dala sve od sebe, uspjela da povrede, pa poslije odlaska u minus da se vrati u meč. Na kraju je protiv Crvene zvezde igrala produžetak i izgubila. Vidno je bio utučen zbog dramatične završnice i poraza u završetku Aleksander Sekulić. Slovenački stručnjak na čelu Barselone rekao je samo jednu rečenicu posle meča.

"Zadovoljan sam, ali nažalost to nije bilo dovoljno", samo je rekao Aleksander Sekulić posle meča i otišao iz miks zone.

Njegov tim se poslije ovog poraza našao izjednačen sa Crvenom zvezdom na skoru od osam pobjeda i pet poraza, a ovo je bila druga uzastopna izgubljena utakmica Katalonaca. Crvena zvezda i Barselona nalaze se na diobi petog mjesta sa joiš dva tima.

Šta je rekao Ibon Navaro

Izvor: Printscreen/YouTube/Olimpia Milano TV

"Ništa nam to ne pomaže, prošle dvije utakmice nisu bile dobre. Danas smo htjeli da se vratimo našem identitetu i to smo uradili. Barselona je pogađala trojke, ali da bi pobijedili morali smo da budemo dobri i da pokažemo karakter. Samo moramo da nastavimo. Ovakve utakmice odlučuju detalji - jedna izgubljena lopta, jedna rampa, jedan pogođen šut", rekao je trener Crvene zvezde.