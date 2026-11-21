Braća Petar i Đorđe Cikuša trebalo je do sada da budu lideri Barselone. Kako stvari stoje, na kraju ove takmičarske godine neće biti u klubu.

Izvor: Javier Borrego / AFP / Profimedia

"Izbio je 'slučaj Cikuša': Ruši se san dvojice braće u Barseloni", naslov je velikog teksta novinara Lukasa Karlesa Pereza u "Mundo Deportivu" o gorućoj temi španskog rukometa, braći Petru i Đorđu Cikuši. Dvojica reprezentativaca Španije srpskog porijekla trebalo je do sada da budu lideri Barse, ali izgleda da od toga neće biti ništa.

Đorđe će zvanično napustiti klub po isteku ugovora 2027. godine i potražiće sreću negdje drugo, a i Petar ima sve manje šanse da igra. Da to ne bude jedina muka, sada se Petar povrijedio u meču sa Kjelceom i moraće da odsustvuje sa terena dvije do tri nedjelje.

"Kada su imali samo osam ili devet godina i igrali po okolini, svi su već znali ko su braća Cikuša. Ono što ste mogli da vidite nije bilo normalno, toliko su odskakali od drugih. Imali smo veoma dobru ekipu sa dva bisera i svi timovi imali su dodatni motiv da nas pobijede. Njihov čitav život bio je rukomet i bilo je normalno da igrači takvog kvaliteta, sa 13 godina, odu u Barselonu", rekao je njihov prvi trener Đerar Faranons.

"Dva zlatna grumena Barselone"

Vidi opis Srpski slučaj potresa Barselonu: "Ruši se san dvojice braće, a bili su dva zlatna grumena" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Real Federación Española Fútbol Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Real Federación Española Fútbol Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Real Federación Española Fútbol Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Real Federación Española Fútbol Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Real Federación Española Fútbol Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Real Federación Española Fútbol Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Real Federación Española Fútbol Br. slika: 7 7 / 7

Braća Cikuša su od malih nogu "povukla" na svog oca Zorana koji je bio legendarni rukometaš Partizana iz Bjelovara.

"U tom malom mjestu u Đironi, sa svega 2.000 stanovnika, dva blizanca su odrastala uz rukomet, prateći stope svog oca Zorana Cikuše, takođe bivšeg profesionalnog igrača. Oduševljen onim što je vidio, Toni Garsija doveo je braću u Barseloninu omladinsku školu kada su imali 13 godina. Tada se rodio san dvojice dječaka: da zajedno uspiju u prvom timu.

Bilo je samo pitanje vremena kada će Petar i Đorđe napraviti iskorak u vrhunski rukomet, s obzirom na kvalitet i samouvjerenost njihove igre. Od njihovog dolaska u Barselonu, treneri su već u privatnim razgovorima govorili da u svojim rukama imaju dva zlatna grumena", navodi se u tekstu španskog novinara.

Adrijan Sola im je oteo rekorde

Zatim se prisjeća Karles Perez da su braća Cikuša oborila mnogo rekorda najvećeg rukometnog kluba na svijetu. Ipak, sada su neki od tih rekorda već pali.

"Napredujući kroz različite uzrasne kategorije i ispunjavajući očekivanja, Đorđe je postao drugi najmlađi igrač koji je debitovao za prvi tim Barselone (16 godina, 11 mjeseci i četiri dana), iza Ćavija Kastra (16 godina i 22 dana, 2012. godine). Sada je treći na toj listi, pošto je Adrijan Sola 2025. godine debitovao sa 16 godina, 10 mjeseci i 22 dana.

Štaviše, Sola je prošlog juna oduzeo braći Cikuša rekord najmlađeg osvajača Lige šampiona, pošto je titulu osvojio sa 18 godina, jednim mjesecom i 29 dana. Blizanci su 2024. godine osvojili prvu od svoje dvije titule u ovom takmičenju sa 18 godina, šest mjeseci i jednim danom.

Na početku te sezone 2023/24. Petar je debitovao za prvi tim Barselone, još kao sedamnaestogodišnjak, ali je njegov uticaj bio veći. Vrlo brzo je izborio mjesto u ekipi i trenutno ima ugovor do 2029. godine. U međuvremenu, 2023. godine, sa 17 godina, 10 mjeseci i 22 dana, obojica su postali drugi najmlađi debitanti u istoriji španske reprezentacije. Ispred njih je samo legendarni Kiko Lopes Balsels, koji je prvi put zaigrao 1966. godine sa 17 godina, četiri mjeseca i šest dana", navodi se u tekstu.

Odlazi i Đorđe Cikuša?

Što se tiče Đorđa, on je nakon sjajne pozajmice u Monpeljeu dobio mjesto u timu, ali samo u defanzivi. Zbog toga će, izgleda, poput Dike Mema napustiti klub.

"Đorđe je jednu godinu proveo na pozajmici u Monpeljeu, gdje je igrao i u napadu i u odbrani, sa ciljem da stekne iskustvo i napreduje kao igrač prije nego što se prošle sezone vrati u Barselonu. Od njegovog povratka, trener katalonskog kluba Karlos Ortega koristi ga uglavnom u odbrani i zadovoljan je njegovim partijama. Međutim, Cikuša želi da igra i u napadu, gdje su Dika Mem i Blaž Janc standardni desni bekovi.

Mem će narednog ljeta preći u Fuhse Berlin, a na njegovo mjesto stići će još jedan mladi španski rukometni fenomen, Markos Fis. Barselona je, s obzirom na to da Đorđe ima ugovor do 2027. godine, takođe ponudila produžetak saradnje, ali je igrač shvatio da nema potpuno povjerenje Ortege. Smatra da u takvim okolnostima, bez naznaka da će se nešto promijeniti, ne može da nastavi karijeru u klubu.

Ortega i Đorđe razgovarali su o situaciji tokom ljeta, ali igrač smatra da je sve ostalo isto. U takvim okolnostima odbio je ponudu Barselone i napustiće klub 2027. godine, potvrdio je za Mundo Deportivo izvor upoznat sa Cikušinom odlukom.

Nije riječ o novcu, već o ulozi u ekipi. Barselona takođe nije preduzela dodatne korake kako bi zadržala Đorđa, pa sada ostaje bez jednog od svojih najvećih talenata. Ipak, ne isključuje se mogućnost da im se putevi u budućnosti ponovo ukrste, kao što se, na primjer, dogodilo sa Danijem Fernandesom, čiji je slučaj bio sličan njegovom", navodi se u tekstu.

"Ruši se dječački san"

Đorđe Cikuša prije svega želi da napusti klub kako bi se Đordiju Riberi dokazao i izborio mjesto u reprezentaciji. To bi mogao da bude i glavni razlog zašto Petar takođe želi da ode.

"Ljudi koji ga poznaju tvrde da je Đorđe trenutno razočaran jer se ruši dječački san koji je dijelio sa bratom Petrom. Ipak, istovremeno je uzbuđen zbog mogućnosti da pronađe novi projekat u kojem će se ponovo osjećati kao kompletan igrač. To je prvi korak ka daljem napretku i približavanju još jednom cilju – povratku u reprezentaciju", navodi "Mundo deportivo" na kraju.

(MONDO)

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