"Imali smo veliku nesreću da večeras igramo u Pioniru. Jer igrati, za mene lično, u Pioniru i Areni, to ne može da se poredi", ocijenio je trener Bešiktaša Dušan Alimpijević poslije poraza od Partizana.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana savladali su Bešiktaš rezultatom 91:77 u dramatičnom meču odigranom u Pioniru koji je završen poslije produžetka.

Navijači Partizana ovacijama su dočekali trenera turske ekipe Dušana Alimpijevića i to je bila prva stvar o kojoj je govorio aktuelni selektor Srbije poslije poraza Bešiktađa od crno-bijelih.

"Više puta sam ja već rekao, čini mi se, da sam i pokazivao zasluženo poštovanje prema, prema navijačima. Znači mi, znači zaista. Ali ova atmosfera koja je bila večeras, ovo, ne znam, mi smo prije utakmice imali tu, ja ne mogu reći sreću, ne može sreća biti ako je neko povrijeđen, imali smo situaciju gdje je Partizan imao nekoliko igrača povrijeđenih i čini mi se da smo mi ovo morali da iskoristimo. Međutim, imali smo veliku nesreću da večeras igramo u Pioniru. Jer igrati, za mene lično, u Pioniru i Areni, to ne može da se poredi i ova atmosfera koju je napravilo osam ili koliko hiljada ljudi apsolutno jede timove, između ostalog nas je pojela“, rekao je Alimpijević.

"Pošlo je dosta stvari po zlu. Ovaj, generalno Karlik je dobar igrač, nije lako njega čuvati 40 minuta. Ovaj, to je čovjek koji će se adaptirati na igru, ali smo se i mi morali adaptirati drugačije, mi smo morali promijeniti neke stvari o kojima smo pričali tokom utakmice, a očigledno nismo uradili. Tako da, ovaj, kvalitetan igrač koji je napravio razliku. Međutim, ja lično mislim da u trenucima kad je Karlik bio lošiji, ključni momenti za Partizan su bili jer su se pojavili Kajl Olman i, i Pajola. Njih dvojica su se pojavili sa vrlo važnim koševima. Pajola prvo poluvrijeme 3/3 za tri“.

Na pitanje da li je pobjeda protiv Reala i ova dobra partija protiv Partizana odgovor onima koji su sumnjali u konkurentnost Bešiktaša u Evroligi trener Bešiktaša je odgovorio:

„Pa znate šta, u principu ne igramo mi zbog ovih što su sumnjali. Ovaj, to je svakako pravo svakoga čoveka da ima mišljenje. Ovaj, to je jedina dobra stvar koja se večeras desila, vraćanje sa minus 10, čini mi se, u poslednjih nekoliko minuta utakmice. To je jedina dobra stvar, da smo se mi vratili. Međutim, opet, opet smo dozvolili sebi da nas preovlada to što, što nas je dovelo do tih minus 10, to je ta loša selekcija šuta. Tako da, karakter, odlično vraćanje, ali trebali smo da razmišljamo malo prije toga da ne dođemo u tu situaciju da moramo da jurimo minus deset“, istakao je Alimpijević.