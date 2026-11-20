Navijači Partizana pred meč protiv Bešiktaša napravili neočekivan doček za selektora Srbije Dušana Alimpijevića.

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije i trener Bešiktaša Dušan Alimpijević ovacijama je pozdravljen u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", pred gostovanje turskog kluba Partizanu. Navijači crno-bijelih priredili su mu veoma dug aplauz, na koji je odgovorio istom mjerom.

Gromoglasan aplauz trajao je nekoliko sekundi, a situacija je "eskalirala" kada je dio navijača počeo da skandira "Dušane, grobare". Alimpijević je uredno pozdravio sve tribine u Pioniru, mjestu koje je na neki način i obilježilo njegovu trenersku karijeru. Pogledajte kako je to bilo:

Pogledajte 00:27 Dušan Alimpijević dobio aplauze navijača Partizana Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Alimpijević je tokom trenerske karijere bio pomoćni trener u Novom Sadu i Vojvodini, a zatim samostalno vodio Vojvodinu, Spartak iz Subotice, FMP, Crvenu zvezdu, Avtodor, Bursu i Bešiktaš. Paralelno sa poslom u turskom klubu ima obaveze i na klupi reprezentacije Srbije, čiji je selektor od 2025. godine.

Bonus video:

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(MONDO)