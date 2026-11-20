21 : 34 Drugo poluvrijeme: Vodi Barselona! 45:44 Tajris Martin prvi pogađa, a onda i Para daje trojku - 45:44.

21 : 32 Lista strijelaca Barselona: Martin (4sk), Umude 3, Robinson 6 (5as), Brizela 9, Ubal, Nkamua, Nunjez 2, Balcerovski 5, Minaja 3, Nibo 4 (4sk), Kone, Para 8 (3sk) Crvena zvezda: Džouns, Vejler-Beb 5, Batler 10, Davidovac, Karter 9 (4as), Dobrić 4, Izundu, Boldvin 2, Nvora 2, Koloko 5 (5sk), Odželej 7, Kramer

21 : 16 POLUVRIJEME: Vodi Crvena zvezda! 44:40 Neprecizan pas za Niba, a Odželej blista i ispod koša poentira. Para je poentirao i ide Zvezda sa prednošću na odmor!

21 : 12 19. minut: Tajson Karter! 38:37 Nova sjajna odbrana Zvezde, ali na kraju Brizuela pogađa za 36:32. Nova trojka Tajsona Kartera 36:35,a na drugoj strani zakucavanje - 38:35. Patrik Boldvin lako pogađa, sada je 38:37.

21 : 10 17. minut: Tu je Zvezda! 37:32 Daje trojku Semi Odželej, a nakon dobre odbrane opet pokušava, ali promašuje trojku Odželej. Tajson Karter daje tešku trojku - 34:32.

21 : 05 15. minut: Barsa i dalje vodi 34:26 Zakucava Balcerovski u kontri za 31:24, a poslije sjajne odbrane Zvezda krade loptu. Ipak promašuje trojku Kris Džouns, ali onda zakucava Džordan Nvora - 31:26. Ipak odmah to trojkom poništava Barselona.

21 : 02 13. minut: Zvezda je ipak živa! 29:24 Serija Zvezde 6:0 poslije zakucavanja Kolokoa, a onda fal u napadu Niba. Daje trojku Batler i reaguje Aleksandar Sekulić tajmautom.

20 : 56 Druga četvrtina: Paljba Barse - 29:17 Đoel Para daje trojku za 26:15, a Batler je neprecizan. Na drugoj strani je sam Robinson ali je promašio i Minaja zatim daje trojku - 29:15. Lijepih 2 poena Ognjena Dobrića

20 : 54 KRAJ PRVE ČETVRTINE; Vodi Barselona 23:15 Novo postignuto bacanje Batlera, a poslije nekoliko promašaja Barselone Koloko je fauliran. Poslije pogođenog penala fauliran je Džoš Nibo.

20 : 50 9. minut: Evo Batlera! 21:14 Džered Batler precizan sa penala, a onda poentira i Tajson Karter. Poslije novih poena Batlera uzvratio je trojkom Robinson za 21:13. Novi poeni Batlera, dvojka i dodatno slobodno za 21:14.

20 : 46 7. minut: Tone Zvezda 16:4 Stenli Umude pogađa trojku za 11:2, a onda konačno Nik Valjer-Beb pogađa i prekida post Zvezde za 11:4. Nunjez odmah uzvraća poenima. Balcerovski pogađa sa penala za 16:4.

20 : 41 5. minut: Zvezda ne može ništa da pogodi Dva promašaja Minaje sa penala, ali poslije promašaja sa obe strane Brizuela pogađa preko ruke Kolokoa. Idemo na TV tajmaut.

20 : 36 Počelo je! 6:2 Posle promašaja Nvore pogađa Koloko, ali onda Džastin Robinson pogađa trojku - 3:2. Nakon toga novu trojku daje Đoel Para- 6:2

20 : 30 Nema ni Đurišića On će takođe propustiti ovaj meč. A sada ekipe izlaze na teren.

20 : 20 Tu je Džered Batler Iako je preskočio prethodni meč sada će u timu biti Džared Batler. Takođe David Kramer igra, iako je polomio nos protiv Cedevita Olimpije.

20 : 20 Nema Monekea? Nakon što je propustio prošli meč zbog "privatnih razloga" ni sada nema Čime Monekea u sastavu Crvene zvezde.