Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Barselone u Evroligi.
Crvena zvezda nastavlja seriju gostovanja u Evroiligi, sada je otišla u Barselonu.
Crveno-bijeli uspjeli su da iznenade prvaka Evropke, Olimpijakos na njegovom parketu, ali su potom poraženi u gostima kod Real Madrida i Armanija.
Drugo poluvrijeme: Vodi Barselona! 45:44
Tajris Martin prvi pogađa, a onda i Para daje trojku - 45:44.
Lista strijelaca
Barselona: Martin (4sk), Umude 3, Robinson 6 (5as), Brizela 9, Ubal, Nkamua, Nunjez 2, Balcerovski 5, Minaja 3, Nibo 4 (4sk), Kone, Para 8 (3sk)
Crvena zvezda: Džouns, Vejler-Beb 5, Batler 10, Davidovac, Karter 9 (4as), Dobrić 4, Izundu, Boldvin 2, Nvora 2, Koloko 5 (5sk), Odželej 7, Kramer
POLUVRIJEME: Vodi Crvena zvezda! 44:40
Neprecizan pas za Niba, a Odželej blista i ispod koša poentira. Para je poentirao i ide Zvezda sa prednošću na odmor!
19. minut: Tajson Karter! 38:37
Nova sjajna odbrana Zvezde, ali na kraju Brizuela pogađa za 36:32. Nova trojka Tajsona Kartera 36:35,a na drugoj strani zakucavanje - 38:35. Patrik Boldvin lako pogađa, sada je 38:37.
17. minut: Tu je Zvezda! 37:32
Daje trojku Semi Odželej, a nakon dobre odbrane opet pokušava, ali promašuje trojku Odželej. Tajson Karter daje tešku trojku - 34:32.
15. minut: Barsa i dalje vodi 34:26
Zakucava Balcerovski u kontri za 31:24, a poslije sjajne odbrane Zvezda krade loptu. Ipak promašuje trojku Kris Džouns, ali onda zakucava Džordan Nvora - 31:26. Ipak odmah to trojkom poništava Barselona.
13. minut: Zvezda je ipak živa! 29:24
Serija Zvezde 6:0 poslije zakucavanja Kolokoa, a onda fal u napadu Niba. Daje trojku Batler i reaguje Aleksandar Sekulić tajmautom.
Druga četvrtina: Paljba Barse - 29:17
Đoel Para daje trojku za 26:15, a Batler je neprecizan. Na drugoj strani je sam Robinson ali je promašio i Minaja zatim daje trojku - 29:15. Lijepih 2 poena Ognjena Dobrića
KRAJ PRVE ČETVRTINE; Vodi Barselona 23:15
Novo postignuto bacanje Batlera, a poslije nekoliko promašaja Barselone Koloko je fauliran. Poslije pogođenog penala fauliran je Džoš Nibo.
9. minut: Evo Batlera! 21:14
Džered Batler precizan sa penala, a onda poentira i Tajson Karter. Poslije novih poena Batlera uzvratio je trojkom Robinson za 21:13. Novi poeni Batlera, dvojka i dodatno slobodno za 21:14.
7. minut: Tone Zvezda 16:4
Stenli Umude pogađa trojku za 11:2, a onda konačno Nik Valjer-Beb pogađa i prekida post Zvezde za 11:4. Nunjez odmah uzvraća poenima. Balcerovski pogađa sa penala za 16:4.
5. minut: Zvezda ne može ništa da pogodi
Dva promašaja Minaje sa penala, ali poslije promašaja sa obe strane Brizuela pogađa preko ruke Kolokoa. Idemo na TV tajmaut.
Počelo je! 6:2
Posle promašaja Nvore pogađa Koloko, ali onda Džastin Robinson pogađa trojku - 3:2. Nakon toga novu trojku daje Đoel Para- 6:2
Nema ni Đurišića
On će takođe propustiti ovaj meč. A sada ekipe izlaze na teren.
Tu je Džered Batler
Iako je preskočio prethodni meč sada će u timu biti Džared Batler. Takođe David Kramer igra, iako je polomio nos protiv Cedevita Olimpije.
Nema Monekea?
Nakon što je propustio prošli meč zbog "privatnih razloga" ni sada nema Čime Monekea u sastavu Crvene zvezde.
Dobro došli!
Dobro došli na tekstualni prenos meča Barselona - Crvena zvezda