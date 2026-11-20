Ukoliko volite da često pravite drugačiji razmještaj namještaja u svom domu, to o vama može da otkrije više nego što mislite.

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Jedne nedjelje kauč vam je okrenut prema televizoru, fotelja stoji u uglu, a stočić je pažljivo postavljen između njih. Sve izgleda skladno, udobno i baš onako kako ste zamislili. A onda, već sljedeće nedjelje, odlučujete da sve promijenite. Kauč premještate uz drugi zid, fotelju stavljate pored police za knjige, a stočić dobija potpuno novu poziciju.

Ako često imate potrebu da mijenjate raspored namještaja, čak i kada vam ništa ne smeta i sve je sasvim funkcionalno, možda iza te navike postoji nešto više od želje za promjenom. Psihologija ukazuje na nekoliko osobina koje se često povezuju sa ljudima koji vole da preuređuju svoj životni prostor.

1. Stalno tražite nešto novo

Čim se naviknete na izgled svog doma, počinjete da primjećujete ono što biste mogli da promijenite. Ono što je drugima prijatna rutina, vama ponekad postaje monotonija.

Psihološkinja Suzan Kraus Vitborn, pišući o potrebi za novinama i osobinama ličnosti, objašnjava da je sklonost ka istraživanju i traženju novih iskustava važna karakteristika temperamenta.

Zato možda ne mijenjate samo raspored u stanu. Volite da isprobavate nova jela, mijenjate put do posla ili spontano odlučujete da uradite nešto drugačije. Promjena vam je potrebna da biste se osjećali inspirisano.

2. Razmišljate kroz pokret i akciju

Kada imate težak dan, možda vam nije dovoljno da sjednete i razmišljate o svemu što vas muči. Potrebno vam je da nešto uradite. Pomjerate policu, mijenjate položaj fotelje ili okrećete kauč prema drugom zidu.

Dok se bavite fizičkim preuređivanjem prostora, kao da se i vaše misli polako slažu. Promjena rasporeda pomaže vam da se oslobodite osjećaja zaglavljenosti i sagledate stvari iz drugačijeg ugla.

3. Primjećujete detalje koje drugi ne vide

Kada uđete u prostoriju, odmah primjećujete kako je organizovana. Da li su stolice previše udaljene za prijatan razgovor? Da li je osvjetljenje previše jako? Da li bi drugačiji raspored učinio prostor prijatnijim?

Istraživači pozitivne psihologije Suzi Piledži Pavelski i Džejms Pavelski ukazuju na to da okruženje može snažno da utiče na naše emocije. Vi možda intuitivno prepoznajete koliko prostor u kojem boravite utiče na vaše raspoloženje i zato imate potrebu da ga stalno prilagođavate sebi.

Osobine ljudi koji stalno premještaju namještaj u kući

Izvor: Shutterstock/Antonio Guillem

4. Promjenom prostora vraćate unutrašnju ravnotežu

Ponekad ne znate tačno šta vas muči. Osjećate nemir, nezadovoljstvo ili napetost, ali ne možete da pronađete pravi razlog.

Tada možda posežete za poznatim rješenjem – počinjete da premještate namještaj. Možda ne možete odmah da riješite problem koji vas opterećuje, ali možete da pomjerite komodu, promijenite položaj kreveta ili napravite novi kutak za odmor.

Ta mala promjena može vam donijeti osjećaj zadovoljstva i kontrole.

5. Ne miješate udobnost sa nepromjenljivošću

Možda vam drugi često govore da ne razumiju zašto ponovo mijenjate raspored kada je sve već lijepo uređeno. Ali vi ne doživljavate svoj dom kao nešto što jednom treba organizovati i više ne dirati.

Prostor treba da odgovara vašim trenutnim potrebama, a one se vremenom mijenjaju. Psihijatrica Keri Baron primijetila je da su ljudi na njenim radionicama često povezivali premještanje namještaja sa periodima u kojima se osjećaju uznemireno ili van ravnoteže. Fizička promjena prostora pružala im je konkretan osjećaj zadovoljstva i postignuća.

Za vas dobar raspored nije nužno i konačan raspored. Ono što vam je odgovaralo prošlog mjeseca ne mora biti idealno i danas.

6. Lakše se prilagođavate promjenama

Novi posao, raskid, preseljenje u drugi grad – dok se neki ljudi mjesecima privikavaju na velike životne promjene, vi možda relativno brzo pronalazite novu rutinu.

Kada se preselite, jedan od prvih koraka vjerovatno vam je da novi prostor organizujete po sopstvenoj mjeri. Potrebno vam je da što prije stvorite okruženje u kojem ćete se osjećati kao kod kuće.

Godinama ste vježbali prilagođavanje kroz male promjene, pa vam i one veće ponekad lakše padaju.

7. Teško podnosite vizuelnu monotoniju

Isti kauč, isti zidovi i isti raspored godinama – nekome je to simbol stabilnosti, a vama možda izvor dosade.

Brzo se zasitite vizuelne jednoličnosti. Prostor ne mora da vam bude loš, ali vam postaje dosadan i nedovoljno inspirativan.

Istraživanje Tamlin Koner o kreativnosti i blagostanju ukazalo je na povezanost svakodnevnih kreativnih aktivnosti sa pozitivnim emocijama i većim osjećajem ispunjenosti narednog dana.

Premještanje namještaja može biti upravo vaš jednostavan način da unesete kreativnost u svakodnevicu, bez kupovine novih stvari i velikih ulaganja.

8. Potrebno vam je da ostavite lični pečat na prostoru

Čak i kada boravite u hotelu samo dvije noći, možda ne možete da odolite potrebi da pomjerite stolicu, promijenite položaj lampe ili drugačije organizujete prostor oko sebe.

Za vas prostor nije zaista vaš dok ga ne prilagodite sopstvenim navikama i željama. Nije riječ samo o dekoraciji već i o potrebi da u okruženju prepoznate dio sebe.

Čak i kada je prostor već lijepo uređen, imate potrebu da unesete neku svoju promjenu. Tek tada počinjete da se osjećate kao kod kuće.

9. Bolje ste povezani sa sopstvenim osjećanjima nego što drugi misle

Okolina možda misli da namještaj pomjerate impulsivno ili zato što vam je jednostavno dosadno. Međutim, vjerovatno i sami dobro znate zašto vam je potrebna promjena.

Možda ćete jednostavno reći: "Dosadio mi je ovaj raspored" ili "Imam potrebu da nešto promijenim".

Iza takve odluke može se kriti sposobnost da prepoznate sopstveno raspoloženje i reagujete na njega. Možda ne umijete uvijek da objasnite šta osjećate, ali pronalazite način da sebi pomognete.

Ponekad je za bolji osjećaj dovoljno pomjeriti kauč, okrenuti stočić ili napraviti novi kutak za čitanje. Naizgled mala promjena može biti upravo ono što vam je potrebno da svakodnevicu sagledate iz drugačije perspektive.