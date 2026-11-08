7 navika koje će vam olakšati hladne dane: Vodič za trenutke kada vam se ne ustaje iz kreveta

Jutarnje svjetlo, zdravi obroci i topla kupka mogu poboljšati vaše raspoloženje tokom hladnih dana.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Hladnoća kod svakoga budi drugačiju reakciju. Dok se jedni raduju džemperima, svjetlosti svijeća i prijatnim večerima, drugi odbrojavaju dane do proljeća. Međutim, kod većine ljudi, kraći dani i manjak sunčeve svjetlosti tokom jeseni i zime često utiču na biološki sat, san i raspoloženje.

Manjak energije, pad raspoloženja i prirodna potreba da se uspori mogu da prerastu u sezonski afektivni poremećaj, oblik depresije koji je tijesno povezan sa smenom godišnjih doba. Statistika pokazuje da se ovo stanje dijagnostikuje kod žena i do tri puta češće nego kod muškaraca. Evo kao da lakše podnesemo hladne dane.

Pazite kad i šta doručkujete

Tokom mjeseci sa manje svjetlosti, naš unutrašnji sat koji upravlja spavanjem i buđenjem može da se poremeti. Redovan obrok svakog jutra pomaže tijelu da vrati ritam i lakše održava energiju. To može biti topla ovsena kaša sa cimetom, đumbirom, voćem i orašastim plodovima koj grije organizam i drži sitost. Jaja na oko ili kajgana su odličan izvor proteina i zdravih masti koji stabilizuju nivo šećera u krvi i sprečavaju nagli pad energije tokom jutra. Topli sendvič ili omlet-tortilja su praktičan izbor sa cjelovitim žitaricama, sirom i povrćem kada vam je, prije izlaska na zimu, potreban konkretniji obrok.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Popijte jutarnju kafu napolju

Jutarnja svjetlost utiče na sve – od ritma spavanja do hormona koji nas drže budnim tokom dana. U hladnim jutrima, rani izlazak na otvoreno je posebno važan: čak i kada je oblačno, prirodno svjetlo pomaže tijelu da se uskladi, popravi san i podigne raspoloženje. Dobro se obucite pa popijte kafu na svježem vazduhu ili prošetajte kratko nakon doručka.

Toplota koja liječi

Uveče potopite stopala u toplu vodu na desetak minuta ili stavite termofor na krsta dok gledate TV. Toplija kupkaili tuširanje sat do dva pred spavanje pomažu da brže zaspite, jer zagrijavanje tijela podstiče pad unutrašnje temperature koji vodi u san. To je jednostavan način da se smirite pred veče, a predstavlja i jasan znak tijelu da je radni dan završen.

kupka za stopala

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Nađite ljepotu u hladnim danima

Nemojte se nervirati zbog zime i kiše, već potražite aktivnosti koje su lijepe baš u hladnim godišnjim dobima. U kući napravite prijatnu atmosferu uz jesenju dekoraciju, lampice i svijeće.

Nabavite lampu za svjetlosnu terapiju

Kada nam nedostaje dnevne svjetlosti, ritam spavanja i raspoloženje trpe udarac. Kod žena se sezonski afektivni poremećaj dijagnostikuje tri do četiri puta češće nego kod muškaraca, pa razmislite o nabavci lampe za svjetlosnu terapiju koja imitira prirodnu svjetlost i pomaže u regulisanju biološkog sata. Obično imaju oko 10.000 luksa, a preporučuju se za loše raspoloženje, umor i manjak koncentracije tokom jeseni i zime.

Provjerite vitamin D

Tokom hladnog perioda naš organizam ne može da proizvede dovoljno ovog vitamina samo putem sunčeve svjetlosti, zbog čega stručnjaci savjetuju redovnu suplemenciju. On čuva zdravlje kostiju, zuba i mišića, dok njegov nedostatak može da izazove bolove i slabost.

(Mondo)