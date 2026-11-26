Pita sa prazilukom i sirom je savršena za svaku priliku: sočna, brza i jednostavna za pripremu. Uživajte u njenom bogatom ukusu.

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Kada vam treba nešto ukusno, zasitno i jednostavno za pripremu, pita sa prazilukom i sirom odlična je ideja. Spoj blagog, dinstanog praziluka, kremastog sira i jaja daje bogat fil koji ostaje sočan i nakon pečenja, dok tanke kore dobijaju zlatnu i hrskavu koricu.

Priprema ne zahtijeva mnogo vremena ni kulinarskog iskustva, a nema ni miješenja i razvlačenja tijesta. Možete je poslužiti za doručak, ručak ili večeru, a ukusna je i kada se potpuno ohladi, pa je zgodna i za ponijeti na posao.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: pita

pita Porcije / količina: 8

8 Energetska vrijednost po porciji: 400 kcal

400 kcal Vrijeme pripreme: 25 min

25 min Vrijeme termičke obrade: 40 min

40 min Ukupno vrijeme: 65 min

Sastojci

400 g tankih gotovih kora za pitu

2 srednja praziluka (oko 300 g)

400 g svježeg sira

2 jajeta

150 g kisele pavlake

4 kašike ulja (oko 40 ml)

So po ukusu

Biber po ukusu

1 kašika vode za premazivanje kora

Priprema

Korak 1: Pripremite praziluk

Praziluk očistite, dobro operite između listova i uklonite koren i oštećene dijelove. Bijeli i svijetlozeleni dio isijecite na tanke kolutove. U tiganju zagrijte dvije kašike ulja, dodajte praziluk i dinstajte ga oko 10 minuta na umjerenoj temperaturi, dok ne omekša. Sklonite sa šporeta i ostavite da se malo ohladi.

Korak 2: Napravite fil od sira i jaja

U većoj činiji sjedinite svježi sir, jaja i kiselu pavlaku. Dodajte so i biber prema ukusu, pa umiješajte prohlađeni praziluk. Sve dobro promiješajte da se sastojci ravnomjerno rasporede. Ukoliko je sir vodenast, prethodno ga ocijedite kako fil ne bi bio previše rijedak.

Korak 3: Pripremite kore

U manjoj posudi pomiješajte preostale dvije kašike ulja sa malo vode. Rernu uključite da se zagrije na 190°C. Pleh srednje veličine premažite sa malo ulja, pa na dno stavite dvije kore tako da njihovi krajevi prelaze preko ivica pleha. Premažite ih pripremljenom mješavinom ulja i vode.

Korak 4: Složite pitu

Preko kora rasporedite dio fila, pa ga prekrijte novom korom. Ponovite postupak dok ne potrošite sav fil i kore. Svaku koru lagano premažite mješavinom ulja i vode. Na kraju stavite dvije kore, a krajeve koji prelaze preko pleha presavijte prema unutra kako biste zatvorili pitu.

Korak 5: Ispecite do zlatne boje

Gornju koru premažite ostatkom ulja i vode. Po želji, pitu možete blago zasjeći na parčad prije pečenja. Stavite je u zagrijanu rernu i pecite 35-40 minuta na 190 stepeni, dok površina ne postane zlatnosmeđa i hrskava.

Korak 6: Poslužite pitu

Kada je gotova, izvadite je iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. Isijecite je na parčad i poslužite uz jogurt ili kiselo mlijeko. Podjednako je ukusna i topla i hladna.

Za bogatiji ukus: U fil možete dodati malo izmrvljenog feta sira ili sitno sjeckanog peršuna.

N1/index.hr/Stvar ukusa