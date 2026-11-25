Pad temperature utiče na smanjenje zapremine vazduha u pneumaticima, što direktno povećava potrošnju goriva, skraćuje vijek trajanja guma i utiče na stabilnost vozila na snijegu i ledu.

Izvor: Shutterstock

S dolaskom hladnijih dana vozači bi trebalo da obrate posebnu pažnju na pritisak u gumama. Niske temperature uzrokuju skupljanje vazduha u gumama, zbog čega pritisak pada. Procjenjuje se da pri svakom padu temperature od 10 °C gume mogu izgubiti oko 0,07 bara.

Stručnjaci savjetuju da se pritisak redovno provjerava, i to uvijek kada su gume hladne. Vrijednost treba da bude u skladu s preporukama proizvođača vozila.

Mišelin posebno upozorava na provjeru u zagrijanoj garaži. Ako je, na primjer, u garaži 18 °C, a napolju -2 °C, preporučuje se da se na vrijednost koju propisuje proizvođač doda 0,2 bara. Ako se pritisak provjerava direktno na otvorenom, treba se držati fabrički preporučenih vrijednosti.

Zašto je pravilan pritisak važan

Vožnja s nedovoljno napumpanim gumama povećava potrošnju goriva, ubrzava trošenje guma i može ugroziti bezbjednost. Stručnjaci za pneumatike kažu da pritisak niži za 0,5 bara od preporučenog može povećati potrošnju goriva za tri do četiri procenta.

Takve gume se uz to više zagrijavaju, neravnomjerno troše i mogu izgubiti do 45 procenata predviđenog vijeka trajanja. Ni previsok pritisak nije bezopasan. Tada se smanjuje površina kojom guma dodiruje put, a to slabi prijanjanje, stabilnost i upravljivost vozila, posebno na snijegu i ledu.

Gdje pronaći preporučeni pritisak

Preporučeni pritisak najčešće piše na naljepnici s unutrašnje strane vozačevih vrata, u korisničkom priručniku ili na poklopcu rezervoara za gorivo.

Preporučeni pritisak može se razlikovati u zavisnosti od opterećenja automobila. Nije isto da li vozite sami ili s nekoliko putnika i punim prtljažnikom.

Vozači bi trebalo da paze i na dubinu šare. Zakonski minimum za zimske gume iznosi četiri milimetra, a gume se preporučuje zamijeniti i prije nego što šara spadne na tu granicu.

Redovna kontrola pritiska, pravilna geometrija točkova i odgovarajuće dimenzije guma jednostavne su mjere. One mogu produžiti vijek guma, smanjiti troškove i, što je najvažnije, povećati bezbjednost na zimskim putevima.

(Mondo.rs)