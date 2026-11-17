Šta znače brojevi i slova na bočnom zidu pneumatika i kako da pomoću njih prije kupovine proverite njihovu pravu starost, nosivost i maksimalnu dozvoljenu brzinu.

Izvor: Instagram/proauto.yeg

Na bočnoj strani svake automobilske gume nalazi se niz brojeva i slova koji na prvi pogled mogu da djeluju kao nasumična kombinacija.

Međutim, svaka od tih oznaka ima svoje značenje i vozačima pruža važne informacije o dimenzijama pneumatika, njegovoj nosivosti, maksimalnoj brzini za koju je predviđen, ali i o tome kada je proizveden.

Upravo na to skreće pažnju snimak koji je objavljen na Instagramu, a u kojem su objašnjene oznake na jednom pneumatiku. Na konkretnom primeru prikazana je kombinacija 285/40 R 110H, kao i oznaka datuma proizvodnje 0825.

Prvi broj, 285, označava širinu gume u milimetrima. To znači da je prikazani pneumatik širok 285 milimetara. Broj 40 odnosi se na visinu bočnog zida, koja iznosi 40 odsto širine gume. U ovom slučaju to je 114 milimetara.

Slovo R označava radijalnu konstrukciju pneumatika, koja je danas standard kod automobila. Iako mnogi vozači upravo ovaj podatak povezuju sa prečnikom felne, on zapravo govori o načinu izrade gume. Prečnik felne označava se posebnim brojem koji dolazi nakon slova R, dakle u ovom slučaju 22.

Šta znače oznake 110 i H?

Posebno je važno obratiti pažnju na oznake koje se nalaze iza dimenzija. Broj 110 predstavlja indeks nosivosti, odnosno podatak o tome koliko opterećenje jedna guma može da podnese.

U prikazanom primeru indeks 110 znači da je maksimalna nosivost jednog pneumatika 1.060 kilograma. To ne znači da automobil može da prevozi 4.240 kilograma, jer ukupno dozvoljeno opterećenje zavisi i od konstrukcije vozila, osovina i podataka koje je propisao proizvođač.

Slovo H predstavlja brzinski indeks. On označava najveću brzinu za koju je pneumatik predviđen, a u ovom slučaju to je 210 kilometara na sat. Postoje različiti brzinski indeksi, pa tako, na primjer, oznaka T odgovara brzini do 190 km/h, V do 240 km/h, W do 270 km/h, dok Y označava do 300 km/h.

Zbog toga nije dovoljno da guma odgovara automobilu samo po širini i visini. Važno je da ima i odgovarajući indeks nosivosti i brzinski indeks, u skladu sa specifikacijama proizvođača vozila.

Kako da provjerite koliko je guma stara?

Još jedna oznaka koju vozači ne bi trebalo da zanemare jeste datum proizvodnje. Ona se najčešće nalazi u okviru oznake DOT, a čine je četiri cifre.

Na gumi prikazanoj u snimku stoji broj 0825. Prve dvije cifre označavaju nedelju proizvodnje, a posljednje dvije godinu. To znači da je ovaj pneumatik proizveden u osmoj nedjelji 2025. godine.

Ovaj podatak može da bude koristan prilikom kupovine novih guma, naročito ako vozač želi da provjeri koliko dugo je pneumatik stajao u skladištu pre nego što je stigao do prodavnice.

Ipak, datum proizvodnje nije jedini pokazatelj stanja gume. Na njen vek i bezbjednost utiču i način skladištenja, uslovi vožnje, održavanje, pritisak i eventualna oštećenja. Zato treba provjeriti i stanje gazećeg sloja, bočnih zidova i eventualne pukotine.